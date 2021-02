USWNT a travaillé en tant qu’unité pour débloquer l’Argentine

Le manager de l’équipe nationale féminine américaine, Vlatko Andonovski, s’est dit satisfait de « la façon dont nous avons débloqué » l’Argentine sur la voie d’une victoire 6-0 qui a remporté la deuxième Coupe SheBelieves consécutive de son équipe.

Face à un adversaire dépassé et fatigué, les États-Unis ont mis le jeu de côté en première mi-temps avec un barrage de quatre buts en 25 minutes. Megan Rapinoe a marqué deux fois pendant le sort avec Carli Lloyd et Kristie Mewis en tête des États-Unis. Christen Press et Alex Morgan ont compté en seconde période. Le but de Morgan était son premier pour les États-Unis depuis la demi-finale de la Coupe du monde 2019 contre l’Angleterre.

Alors que le résultat était attendu, Andonovski évaluait toujours les performances de son équipe au microscope alors qu’il tente d’identifier les 18 joueurs qu’il emmènera à Tokyo pour les Jeux olympiques de cet été.

« C’est toujours difficile de jouer contre une équipe qui reste basse, c’est difficile de les briser », a-t-il déclaré après le match. « Et il est difficile de le faire rapidement. Donc pour nous, il faut un peu de temps pour comprendre les angles, pour déterminer la zone, pour déterminer les positions et comment nous pouvons le faire. C’était donc une chose qui nous examinons. À quelle vitesse pouvons-nous le faire? Qui peut qui peut comprendre cela et comment débloquer une équipe?

« Donc, la compréhension de nos principes, la mise en œuvre de nos principes et l’exécution individuellement, en tant que groupe, en tant qu’unité, et aussi en tant qu’équipe est ce que nous recherchons. Donc, globalement très satisfaits de la façon dont nous sommes exécutés et comment nous avons pu débloquer l’Argentine au début du match, et comment nous avons également terminé le match. «

Rose Lavelle a été élue MVP du tournoi, et bien que son but dans la victoire 1-0 contre le Canada ait été critique pour que les États-Unis remportent le titre, elle a estimé que le prix aurait dû être remis à quelqu’un d’autre.

« Honnêtement, je ne sais pas comment j’ai gagné ça. Je ne sais pas qui choisit ça », dit-elle. « Je pense qu’il y avait de bien meilleures options … mais je suppose que c’est toujours agréable d’être reconnu! »

Pour Morgan, il y avait un soulagement à marquer pour la première fois depuis 2019. Morgan avait raté beaucoup de temps avec l’équipe américaine après avoir donné naissance à sa fille Charlie en mai 2020, puis enduré un épisode de COVID-19 plus tôt cette année.

« Dire que cela fait longtemps serait un euphémisme. Cela fait plus de 500 jours », a déclaré Morgan par la suite via un appel de zoom. « Vous n’êtes pas obligés de faire du sucre. Mais je suis très excité de récupérer mon premier but avec l’équipe nationale. »

Morgan a ajouté qu’elle sentait qu’elle était presque de retour en pleine forme et qu’elle s’attend à ce que cela arrive à temps avec le club d’Orlando Pride.

«J’ai l’impression de mettre mes jambes sous moi», dit-elle. « Prendre environ 70 minutes l’autre soir, c’était un match de transition, et j’avais parfois l’impression d’essayer de reprendre mon souffle. Mais en regardant les chiffres, j’avais beaucoup de course dans ce match, et j’étais heureux. avec un peu la façon dont j’ai progressé.

« Je n’ai toujours pas l’impression d’être à 100 pour cent. J’ai l’impression d’avoir 99 ans environ. J’y arrive, mon timing doit s’améliorer, mon instinct doit s’améliorer, mais je pense que ça viendra avec comme un mois consécutif de formation en équipe. «