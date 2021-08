USWNT a montré un autre niveau pour remporter le bronze olympique contre l’Australie

L’attaquante de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Megan Rapinoe, a déclaré que l’équipe n’était pas satisfaite de sa performance aux Jeux olympiques, mais qu’elle avait montré un autre niveau lors de sa victoire 4-3 pour la médaille de bronze contre l’Australie.

Les accolades de Rapinoe et Carli Lloyd ont assuré que les buts de Sam Kerr, Caitlin Foord et Emily Gielnik n’étaient pas suffisants pour que l’Australie remporte la médaille de bronze.

Les États-Unis, qui avaient participé au tournoi en tant que favoris pour la médaille d’or, ont été éliminés par le Canada en demi-finale. Cette défaite marquait la première fois depuis 2001 qu’ils perdaient contre leurs rivaux nord-américains et une défaite 3-0 contre la Suède lors de la première journée a mis fin à une série de 44 matchs sans défaite pour l’équipe.

« Je me sens bien à propos de cette victoire. J’étais tellement excité de jouer à ce jeu. Je ne me contente pas de le renommer pour en faire quelque chose », Rapinoe a déclaré à Telemundo Deportes.

« C’est vraiment spécial. Presque personne ne peut venir aux Jeux olympiques pour faire quoi que ce soit, alors ayez la chance de concourir pour une médaille, d’avoir la chance de monter sur le podium demain avec deux autres équipes incroyables dans une année vraiment difficile et de savoir comment difficile ce tournoi était pour nous et combien il aurait été facile pour nous de nous effondrer.

« Nous n’avons vraiment pas bien joué tout le tournoi et nous l’avons finalement mis en place ce soir. Je déborde de fierté pour cette équipe.

« Nous savions que nous avions tous un autre niveau que ce que nous avons montré dans ce tournoi. Personne n’était presque satisfait de son jeu et certainement pas nous à l’avant et au milieu de terrain.

« Tout le monde a joué si fort. C’était un match amusant à jouer et j’ai l’impression que nous devons être nous-mêmes aujourd’hui. »

Megan Rapinoe a déclaré que l’USWNT a montré un autre niveau. Photo par Elsa/Getty Images

Ce fut un match record pour Lloyd qui est devenu le deuxième joueur le plus capé de l’histoire des États-Unis et le meilleur buteur olympique de l’USWNT avec 10 buts.

La joueuse de 39 ans n’a pas confirmé qu’elle prendrait sa retraite de l’équipe nationale après les Jeux olympiques, mais a déclaré qu’elle avait abordé le tournoi avec un état d’esprit différent.

« Je pense que j’ai eu un état d’esprit différent pour celui-ci. Je n’ai pas encore fait d’annonce officielle mais je suis évidemment à la fin de ma carrière », a-t-elle déclaré lors d’une conférence de presse après le match.

« Physiquement, je me sens vraiment bien. À un moment donné, je dois raccrocher les bottes et vivre ma vie.

« La route vers le match était différente. Je pensais à beaucoup de choses et je voulais juste faire tout mon possible pour aider cette équipe à remporter une médaille parce que, comme je l’ai déjà dit, ce n’est pas une petite médaille de troisième place en coupe du monde. est une médaille d’une couleur différente, mais nous rentrons à la maison avec cette médaille et c’est vraiment spécial. »