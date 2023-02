Ustad Amjad Ali Khan révèle que ses petits-fils Abeer-Zohaan imitent Amaan et Ayaan après le concert

Le maestro titan de Sarod, Ustad Amjad Ali Khan, qui n’a pas besoin d’être présenté, a parlé de ses petits-fils Abeer et Zohaan et a révélé qu’ils avaient autrefois imité Ayaan Ali Bangash et Amaan Ali Bangash après leur concert.

En parlant à DNA, Amjad Ali Khan et Ayaan ont parlé de leur famille et ont déclaré qu’ils discutaient de “presque tout” avec Abeer et Zohaan lorsqu’ils étaient assis ensemble. Ayaan a déclaré: “Ce qui est bien, c’est qu’ils assistaient à des concerts avec nous avant de commencer à jouer, ils adorent toute l’ambiance des coulisses, ils adorent toute l’atmosphère de vérification du son, et parce que la plupart de nos concerts sont sur YouTube, ils continuent donc à écouter les enregistrements. Je pense donc qu’ils rapprochent ce monde et notre monde.





Il a en outre mentionné, “ils aiment tous les deux jouer en ce moment. Quel chemin ils choisiront, seul le temps le dira. Mais en ce moment, je veux dire qu’ils sont trop chanceux pour partager la scène avec mon père, je veux dire Amaan et moi avons également été très chanceux à ce moment-là de partager la scène avec lui et encore moins de jouer et maintenant vous nous verrez tous les trois sur scène. avec les deux avec des ficelles attachées, je veux dire que c’est un moment très émouvant pour la famille. Je l’ai vu arriver à un moment donné dans la vie que nous aurons des liens avec nous tous sur scène, mais pas si tôt. Je pense que Dieu a été gentil avec nous et je souhaite qu’ils fassent avancer ce métier.





Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils observaient lorsqu’ils assistaient à des concerts, Ustad Amjad Ali Khan a partagé un incident et a mentionné: «Parfois, nous avons un quiz ou un jeu dans lequel ils doivent dire combien de Ragas ils ont entendus pendant le concert. Je me souviens qu’une fois, Ayaan et Amaal se produisaient dans un concert en Orissa et que cela était retransmis en direct. Abeer et Zohaan le regardaient et le lendemain, ils ont commencé à imiter Amaan et Ayaan, la façon dont ils s’assoient, la façon dont ils prennent des châles. Donc je veux dire que je suis reconnaissant à Dieu qu’ils soient intéressés.





Pour les non-initiés, Abeer et Zohaan se produiront au concert intitulé “Three Generations, One Nation” avec Ustad Amjad Ali Khan, Amaan et Ayaan au Shanmukhananda Hall de Mumbai le 16 février 2023.

