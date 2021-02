USS Theodore Roosevelt a une nouvelle épidémie de coronavirus

Trois marins à bord de l’USS Theodore Roosevelt, un porte-avions qui était au centre d’une épidémie controversée au printemps dernier, ont été testés positifs pour le coronavirus, selon des responsables de la marine.

Les marins, qui ont été testés positifs dimanche, ne présentaient aucun symptôme et ont été placés en isolement sur le navire, qui est resté «pleinement opérationnel», le Marine a déclaré dans un communiqué le lundi.

« Le navire suit une stratégie d’atténuation agressive conformément aux directives de la Marine et du CDC pour inclure le port obligatoire du masque, la distanciation sociale et les bonnes pratiques d’hygiène et d’assainissement », indique le communiqué.

En mars dernier, le Theodore Roosevelt a accosté à la base navale de Guam, un territoire américain dans le Pacifique, alors qu’il faisait face à une épidémie qui se propageait rapidement parmi son équipage de 4800 personnes. Pendant des semaines, le navire de guerre a combattu le virus qui a infecté au moins 585 membres d’équipage, dont un décédé des complications liées au coronavirus.