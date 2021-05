USMNT prêt pour les matchs de la Gold Cup à Kansas City; Le Mexique jouera à Dallas

La CONCACAF a annoncé les lieux de la Gold Cup 2021, l’équipe nationale masculine des États-Unis disputant ses trois matchs de phase de groupes au Children’s Mercy Park de Kansas City, Kansas.

Les États-Unis sont dans le groupe B et ouvriront le tournoi contre une équipe à déterminer le 11 juillet, suivis de la Martinique le 15 juillet et du Canada trois jours plus tard.

Dates clés du soccer masculin américain Amical vs Suisse 30 mai Ligue des Nations 3-6 juin Amical contre Costa Rica 9 juin Coupe d’Or 2 juillet-août. 1 Qualifications Coupe du monde Sept.-mars ’22 Coupe du monde 2022 21 nov.-Déc. 18 ’22

« Nous sommes extrêmement heureux de confirmer le calendrier et les lieux de la Gold Cup de la CONCACAF cet été, qui promet d’être une célébration du football dans notre grande région », a déclaré le président de la CONCACAF et vice-président de la FIFA, Victor Montagliani. « 2021 est le 60e anniversaire de la CONCACAF et nous attendons avec impatience de voir les meilleures équipes nationales masculines de notre confédération concourir pour le titre de la Gold Cup. Avec un nouveau format passionnant et la perspective d’accueillir des fans passionnés dans les stades pour ces affrontements convaincants , J’ai hâte que le football commence le 2 juillet et que je sache un champion à Las Vegas le 1er août. «

La Gold Cup débutera par un tour préliminaire le 2 juillet, composé de 12 équipes à partir desquelles les trois derniers qualificatifs pour la phase de groupes seront déterminés. Ces matchs auront lieu au DRV PNK Stadium de Ft. Lauderdale, Floride

Le Mexique, champion en titre, a été placé dans le groupe A où il affrontera une équipe à déterminer le 11 juillet au stade AT&T d’Arlington, au Texas. El Tri affrontera ensuite Curaçao le 14 juillet et El Salvador le 18 juillet, tous deux au Cotton Bowl de Dallas.

Le groupe C comprend le Costa Rica, la Jamaïque, le Suriname et une équipe à déterminer, tandis que le groupe D comprend le Honduras, le Panama, la Grenade et les invités du Qatar. Tous les matchs du groupe C se dérouleront au stade Exploria d’Orlando, à l’exception de la finale de la phase de groupes entre le Suriname et une équipe à déterminer, qui se déroulera au stade BBVA de Houston. Les matchs du groupe D auront lieu au stade BBVA, à l’exception du dernier match entre le Panama et la Grenade qui se déroulera au stade Exploria.

Une paire de doubles en quart de finale aura lieu au State Farm Stadium de Glendale, en Arizona, ainsi qu’au stade AT&T. Si les États-Unis sortent de leur groupe, ils joueront dans ce dernier lieu le 25 juillet.

Les demi-finales, prévues le 29 juillet, se tiendront toutes deux au Texas au NRG Stadium de Houston et au Q2 Stadium d’Austin. La finale aura lieu le 1er août au stade Allegiant de Las Vegas.