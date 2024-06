USMNT : le temps presse pour Gregg Berhalter

Lorsqu’il s’agit d’un sondage d’opinion publique, le jury est : Gregg Berhalter doit être limogé à moins que son entraîneur soit mal entraîné USMNT remporte la Copa America. Quiconque a observé l’équipe au cours des deux dernières années peut attester que remporter la Copa America ressemble à une tâche monumentale.

Bien qu’il fasse partie d’un groupe avec la Bolivie et le Panama, affronter des pays comme l’Uruguay et éventuellement le Brésil ou la Colombie en huitièmes de finale donne peu d’espoir aux fans de l’USMNT. L’USMNT a terriblement sous-performé contre des équipes extérieures à la Concacaf, et la défaite 5-1 de samedi a été un autre coup dur pour une équipe nationale qui se considère comme une nation de football prometteuse.

L’USMNT alignait une formation de départ composée de joueurs évoluant tous dans les cinq meilleures ligues européennes. Bien qu’il s’agisse d’une statistique impressionnante, individuellement, chaque joueur a sa propre histoire, et beaucoup ne sont rien de plus que de petits joueurs pour certains de leurs clubs.

Les fans veulent du changement

Des experts en ligne comme 11Yanks ou Tactical Manager aux voix plus fortes comme Tab Ramos, Tony Meola et Jimmy Conrad, les voix en faveur du changement sont de plus en plus fortes.

En tant que produit, l’USMNT est à son plus bas niveau historique. Alors qu’il se jouait devant 50 000 personnes à Washington DC contre la Colombie, le match pouvait difficilement être qualifié de match à domicile. En 2023, la fréquentation moyenne de l’équipe nationale était inférieure à 30 000 personnes pour la huitième année consécutive.

Quand on pense à la génération dorée, on pourrait penser que ce serait un ticket chaud, mais l’équipe joue rarement des matchs dans des salles de plus de 30 000 places. En fait, à moins qu’il ne s’agisse d’un match contre le Mexique ou contre un pays de premier plan, les États-Unis sont une petite équipe.

La façon dont l’équipe a joué sous la direction de Gregg Berhalter n’a pas non plus aidé les choses. Depuis son retour en tant qu’entraîneur de l’USMNT, l’ancien manager du Columbus Crew affiche une fiche de 6-4, avec des défaites contre l’Allemagne, la Colombie, Trinité-et-Tobago et la Slovénie. L’équipe continue de jouer un type de football fade, avec un jeu comique à l’arrière, sujet aux erreurs défensives et, plus important encore, un style de jeu comateux avec peu de mordant ou d’intensité.

Christian Pulisic des États-Unis

À ce stade, pour beaucoup, le travail de Gregg Berhalter se résume essentiellement à remporter la Copa America ou à y aller. Même si la possibilité que US Soccer procède à un tel changement semble mince, la fédération, afin de préserver toute forme de crédibilité auprès de ses consommateurs avant la Coupe du monde 2026, pourrait être contrainte de procéder à un changement.

Même si l’on ne sait pas encore qui pourrait prendre la relève pour guider l’équipe, une chose est sûre : Gregg Berhalter a perdu beaucoup de crédit au cours des six derniers mois. Même une course en profondeur à la Copa America dépendrait du type de résultats que lui et l’équipe obtiendraient et contre qui.

À moins que l’USMNT ne soulève le trophée à la mi-juillet, le mandat de Gregg Berhalter en tant qu’entraîneur-chef de l’USMNT semble terminé.