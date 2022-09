Budweiser a lancé une nouvelle campagne publicitaire avant la prochaine Coupe du Monde de la FIFA. La campagne, intitulée “Le monde est à vous”, sera la plus importante de l’histoire de l’entreprise. La société vise à lancer l’annonce dans plus de 70 pays à travers le monde.

La publicité de 45 secondes pour présenter la campagne présente les superstars du football Lionel Messi, Neymar et Raheem Sterling. Dans la publicité, les trois joueurs, accompagnés d’un large éventail de fans représentant différents pays, traversent un tunnel menant apparemment à un terrain de football. Une version de la chanson des années 80 de Tears for Fears “Everybody Wants to Rule the World” est jouée tout au long de la publicité.

Bien qu’il y ait beaucoup de nations représentées dans l’annonce, les États-Unis n’ont en quelque sorte pas été inclus. Budweiser , une bière historiquement américaine, n’incorporait aucun joueur de l’USMNT ni aucune représentation notable des fans américains. Chose intéressante, il semble y avoir une forte emphase sur l’Angleterre. Parallèlement à l’inclusion de Sterling, il y a plusieurs fans dans l’annonce portant des drapeaux anglais.

Budweiser lance une publicité pour la Coupe du monde 2022

Budweiser a commencé il y a près de 150 ans à St. Louis, MO. Bien que très américaine, la société a cependant été acquise par AB InBev en 2008 pour un montant de 52 milliards de dollars. AB InBev a son siège social en Belgique. Néanmoins, c’est encore actuellement la marque de bière la plus populaire aux États-Unis.

Ce n’est pas la première fois que Budweiser entre dans le monde des médias du football. La société est le sponsor officiel de la bière pour chaque Coupe du monde depuis 1986. Ils ont également expédié leur bière à tous les gardiens de but sur lesquels Messi a marqué au cours de son illustre carrière.

La campagne “The World is Yours to Take” offre également aux fans la possibilité de gagner des billets grâce à des codes QR sur des bouteilles en édition spéciale. Les livraisons rapides de bière, les soirées BUDX Fanfest et un programme NFT mondial font également partie de la nouvelle publicité.