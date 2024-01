USMNT contre Slovénie : onze de départ et notes sur la composition

20 janvier 2024Stade Toyota ; San Antonio, TexasCouverture d’avant-match : 14 h 30 HE sur TNT, Telemundo, Universo, MAX et PeacockCoup d’envoi : 15 h HE sur TNT, Telemundo, Universo, MAX et PeacockRéseaux sociaux: @USMNT sur X et Instagram ; Football américain sur Facebook L’application de football américain



Le onze de départ de l’USMNT d’aujourd’hui contre la Slovénie : 1-Patrick Schulte, 5-DeJuan Jones, 7-Diego Luna, 8-Aidan Morris, 9-Brian White, 11-Timmy Tillman, 12-Miles Robinson (capitaine), 14-Sean Zawadzki, 15-Josh Atencio, 17 ans -Bernard Kamungo, 18 ans-Shaq Moore



Remplaçants : 22-Drake Callender, 23-Roman Celentano, 2-Caleb Wiley, 3-Ian Murphy, 4-Nkosi Tafari, 6-James Sands, 10-Jack McGlynn, 13-Duncan McGuire, 16-Nathan Harriel, 19-Esmir Bajraktarevic, 20 ans-Aziel Jackson, 21 ans-John Tolkin

Numéros de sélection du onze de départ de l’USMNT (y compris ce match) : Miles Robinson (28), Shaq Moore (18), DeJuan Jones (8), Aidan Morris (5), Josh Atencio (1), Bernard Kamungo (1), Diego Luna ( 1), Patrick Schulte (1), Timmy Tillman (1), Brian White (1), Sean Zawadzki (1).

Le onze de départ de ce soir a une moyenne d’âge de 24 ans et 95 jours. La formation compte également en moyenne six sélections.

Sept partants font leurs débuts à l’USMNT aujourd’hui, portant le nombre total de joueurs à apparaître pour l’USMNT à 867. Dans l’ordre du numéro USMNT unique de chaque joueur, les débutants partants d’aujourd’hui sont : Josh Atencio (861), Bernard Kamungo (862), Diego Luna. (863), Patrick Schulte (864), Timmy Tillman (865), Brian White (866), Sean Zawadzki (867).

Les sept débutants égalisent un record de l’ère moderne pour la plupart des joueurs titulaires de l’USMNT à remporter leur première sélection dans le même match, une marque établie pour la première fois lors du camp amical de janvier de l’année dernière contre la Serbie. Cela porte également le nombre total de débuts sous Gregg Berhalter à 67 en autant de matches, le poussant devant Bob Bradley à la deuxième place parmi les entraîneurs principaux de l’USMNT derrière Bruce Arena (89 débuts en 148 matches).

Entraîneur Débuts Jeux coachés Aréna Bruce 89 148 Gregg Berhalter 67* 67 Bob Bradley 60 80 Bora Milutinovic 51 96 Lothar Osiander 51 18 Jürgen Klinsmann 50 98 *Le nombre pourrait augmenter d’ici la fin de l’accord USA-Slovénie

Dix remplaçants sont également en lice pour faire leurs débuts. Le record de l’USMNT pour les débuts dans un match est de 12, survenu le 3 août 1973 contre la Pologne et le 10 janvier 1988 au Guatemala.

Cinq joueurs sont éligibles par âge pour les Jeux olympiques d’été de 2024 à Paris : Atencio, Kamungo, Luna, Morris et Schulte.

Parmi les sept débutants, le milieu de terrain Timmy Tillman rejoint son jeune frère Malik pour représenter l’équipe nationale masculine des États-Unis. Les Tillman sont les 10ème ensemble de frères à comparaître pour l’USMNT.

Avec trois titulaires, Columbus Crew, champion en titre de la Coupe MLS (Morris, Schulte, Zawadzki), est en tête de la liste des neuf clubs représentés dans la formation actuelle de l’USMNT. Ils sont rejoints par Atencio (Seattle Sounders), Jones (New England), Kamungo (FC Dallas), Luna (Real Salt Lake), Moore (Nashville SC), Robinson (Atlanta United), Tillman (LAFC), White (Vancouver Whitecaps). ).

Le défenseur vétéran Miles Robinson est capitaine de l’équipe pour la première fois aujourd’hui. Il est le 15ème joueur différent pour diriger l’USMNT sous Gregg Berhalter.

L’arrière droit Shaq Moore remporte sa première sélection depuis la victoire 1-0 contre la RI Iran lors de la finale de la phase de groupes de la Coupe du Monde de la FIFA, le 29 novembre 2022.

Le milieu de terrain Aidan Morris apparaît pour la première fois depuis la victoire 6-0 contre Saint-Kitts-et-Nevis lors de la phase de groupes de la Gold Cup, le 28 juin 2023 à Saint-Louis.

Le défenseur DeJuan Jones fait sa première apparition depuis la victoire 4-0 contre Oman le 12 septembre à St. Paul.

Huit partants sont des produits de l’US Soccer Development Academy, dont cinq développés par des clubs de la MLS : Atencio (Crossfire Premier, Seattle Sounders), Luna (San Jose Earthquakes, Barca Residency Academy), Moore (FC Dallas), Morris (Weston FC, Columbus Crew). ), Robinson (FC Boston Bolts), Schulte (St. Louis Scott Gallagher, Saint Louis FC), White (Players Development Academy), Zawadzki (Columbus Crew).

Les États-Unis ont une fiche de 41-13-12 en 66 matches sous la direction de Gregg Berhalter.

L’USMNT a une fiche de 0-1-1 lors de deux matches précédents contre la Slovénie. Les deux équipes se sont rencontrées pour la première fois lors de la Coupe du Monde de la FIFA 2010, lorsque les États-Unis ont rattrapé un déficit de 2-0 à la mi-temps pour obtenir un match nul 2-2. Ils se sont rencontrés lors d’un match amical l’année suivante, l’USMNT remportant une victoire 3-2 à Ljubljana.

Six remplacements sont autorisés à trois moments différents. La mi-temps ne compte pas comme moment de remplacement.