USMNT Big Board : Comment la forme amicale façonne l’équipe de la Copa America

Gregg Berhalter est de retour à la tête de l’équipe nationale masculine des États-Unis, la fenêtre internationale de septembre est terminée et la Copa America de l’été prochain se rapproche.

Contrairement à l’arrivée de Berhalter au début du cycle de la Coupe du monde 2022, il n’y a aucune base à poser. La plupart des joueurs sur lesquels on comptera dans les années à venir sont connus, et s’il y aura inévitablement des joueurs à percer, le chemin pour y parvenir est beaucoup plus difficile.

Tout cela est de bon augure pour l’équipe alors que ses aspirations augmentent.

Il est toujours tentant de discuter de l’équipe nationale avec la Coupe du monde comme objectif principal, mais une Copa America à domicile l’année prochaine est la meilleure chose à faire. Il s’agit d’une compétition à enjeux élevés – contrairement à la Gold Cup et à la Ligue des Nations – qui a le potentiel de trouver un large écho aux États-Unis et une solide performance serait une bonne table pour le moment où le monde tournera ses yeux vers l’Amérique en 2026. .

Dans cette version de l’USMNT Big Board, nous examinons à nouveau l’état actuel du tableau de profondeur et choisissons une liste de 26 joueurs pour la Copa America (on ne sait pas quelle taille de liste le tournoi utilisera). Pour les besoins de cet exercice, nous supposerons que tous les joueurs sont en bonne santé.

Comment nous faisons ça

Comme nous l’avons fait par le passé, nous procédons poste par poste, du gardien de but à l’attaquant, et trions le pool de joueurs en quatre niveaux en fonction de leur forme récente et des préférences perçues par l’équipe d’entraîneurs. Ces niveaux :

Niveau 1 : Démarreur projeté. La liste est verrouillée et les joueurs sont clairement titulaires à leur poste.

Niveau 2: Donateur. Il devrait figurer sur la liste et contribuer sur le terrain, soit en tant que remplaçant, soit en tant que titulaire possible.

Niveau 3: Sur la bulle. En lice pour faire partie de l’équipe de 26 hommes et fournir de la profondeur à l’effectif.

Niveau 4 : Hors de l’image. Qu’il s’agisse de verrous blessés et donc indisponibles, ou de joueurs qui ont fait partie de l’équipe mais qui ne recevront probablement pas beaucoup d’attention pour être inclus, ce groupe n’est pas pris en considération pour le moment.

Gardiens de but

La bonne nouvelle pour la situation des gardiens de but des États-Unis cet été est que Turner n’est plus un remplaçant et qu’il obtiendra des minutes régulières en Premier League avec Nottingham Forest. La mauvaise nouvelle est qu’il est désormais coéquipier en club avec Horvath, ce qui rend évidemment impossible pour les deux de jouer régulièrement.

Cela va rendre difficile pour Horvath de prouver sa valeur en tant que numéro 2 américain, parmi un groupe composé d’un mélange d’options jeunes (Slonina et Callender) et vétérans (Steffen et Johnson).

Sélections en ce moment : Turner, Horvath, Slonina

Arrières latéraux

Niveau 1 : Sergiño Dest (PSV Eindhoven), Antonée Robinson (Fulham)

Niveau 2: Joe Scally (Borussia Mönchengladbach)

Niveau 3: Reggie Cannon (agent libre), DeJuan Jones (New England Revolution), Bryan Reynolds (Westerlo), Shaq Moore (Nashville SC), Sam Vines (Anvers), DeAndre Yedlin (Inter Miami CF), Kristoffer Lund (Palerme)

Niveau 4 : George Bello (LASK), Jonathan Gomez (Mirandes), Caleb Wiley (Atlanta United), Marlon Fossey (Standard de Liège), Julian Gressel (Columbus Crew), John Tolkin (New York Red Bulls)

Avec Dest occupant immédiatement un rôle de titulaire au PSV et Robinson ayant signé un contrat à long terme avec Fulham cet été, les deux arrières latéraux partants se trouvent dans d’excellentes situations au niveau du club.

Scally n’est pas apparu cette fenêtre (il est parti tôt pour des raisons familiales), mais son départ pour Mönchengladbach pour commencer la saison de Bundesliga suggère que sa carrière continue de prendre une direction prometteuse. Pour l’instant, il semble être la meilleure option pour servir de remplaçant principal à Dest et Robinson.

L’évolution la plus marquante récemment est l’ajout de Lund, qui a obtenu un transfert ponctuel du Danemark et est une option à l’arrière gauche. Il est encore trop tôt pour dire avec certitude dans quelle mesure il prendra en compte les États-Unis, mais une profondeur supplémentaire est toujours la bienvenue. Jones et Reynolds ont tous deux remporté de solides Gold Cups et doivent être considérés comme de solides candidats.

Sélections en ce moment : Dest, Robinson, Scally, Reynolds

Défenseurs centraux

Après avoir été capitaine de l’équipe contre l’Ouzbékistan, Ream reste clairement le favori pour débuter en tant qu’arrière central gauche. Cependant, il aura 36 ans avant la prochaine fenêtre, et bien que son âge ne soit pas une préoccupation immédiate, il sera pris en compte dans la planification à long terme.

La place à côté de lui est à gagner parmi le groupe de cinq hommes composé de Richards, Carter-Vickers, Zimmerman, McKenzie et Robinson (avec Palmer-Brown également une option.)

Trusty a obtenu un transfert en Premier League à Sheffield United, mais il n’a pas encore comparu. S’il parvient à s’y tailler un rôle, il pourra peut-être pousser Ream sur le côté gauche.

Sélections en ce moment : Carter-Vickers, Ream, Richards, Zimmerman, Robinson

Milieu de terrain

Niveau 1 : Giovanni Reyna (Borussia Dortmund)

Niveau 2: Weston McKennie (Juventus), Yunus Musah (AC Milan), Tyler Adams (AFC Bournemouth), Luca de la Torre (Celta Vigo)

Niveau 3: Malik Tillman (PSV Eindhoven), Kellyn Acosta (LAFC), Johnny Cardoso (Internacional), Djordje Mihailovic (AZ Alkmaar), James Sands (New York City FC), Tanner Tessmann (Venezia)

Niveau 4 : Gianluca Busio (Venezia), Cristian Roldan (Seattle Sounders), Alan Soñora (CA Huracan), Aidan Morris (Columbus Crew), Richie Ledezma (New York City FC), Paxton Pomykal (FC Dallas), Timothy Tillman (LAFC), Jackson Yueill (tremblements de terre de San José)

C’est ici que les préférences personnelles ne correspondent pas nécessairement à la réalité. La dernière fois que nous avons vu Reyna jouer avec les États-Unis – dans la Ligue des Nations cet été – il a été déployé au milieu de terrain central et a changé la donne. Pour une équipe qui a eu du mal à créer constamment des occasions, faire jouer Reyna là-bas semble être la meilleure solution.

Cependant, cela s’est produit lorsque BJ Callaghan servait d’entraîneur par intérim, alors que Berhalter était encore absent de l’équipe. Callaghan et Berhalter semblent être pour la plupart alignés et étaient en contact pendant cette période, mais étant donné que Berhalter n’a jamais utilisé Reyna au milieu de terrain central, on ne sait pas quels sont ses plans lorsque Reyna reviendra de blessure. Cela, bien sûr, est parallèle au fait que Berhalter et Reyna n’ont toujours pas communiqué — au début de cette fenêtre — suite à la querelle publique entre leurs familles concernant le temps de jeu de Reyna à la Coupe du Monde qui a contribué à l’absence de Berhalter pendant plusieurs mois. absence de l’équipe.

Que cela continue de durer des mois après la réembauche de Berhalter est bizarre.

Retour au tableau de profondeur. Avec Reyna insérée ici, cela signifie que lui ou l’un des Musah, Adams et McKennie siégeront. Le fait qu’aucun de ces joueurs ne commence est un témoignage de la qualité améliorée de l’équipe, mais il y a aussi la réalité que l’équipe ne devrait pas compter sur la santé des quatre joueurs compte tenu de son histoire récente.

Derrière eux, De la torre et Malik Tillman sont les prochains, Tillman étant mieux placé pour jouer un rôle avancé.

Sélections en ce moment : Reyna, Adams, McKennie, Musah, De la Torre, Malik Tillman

Ailiers

À moins que Reyna ne revienne à l’ailier, celui-ci est simple avec Pulisic et Weah, les partants bien établis. Pulisic prend un bon départ à Milan et Weah débute pour la Juventus (au poste d’ailier). L’énergie d’Aaronson est un atout majeur en dehors du banc et des joueurs comme Booth et Paredes ont la chance de se frayer un chemin dans le mix.

Sélections en ce moment : Pulisic, Weah, Aaronson, Booth, Paredes

Les grévistes

Il est remarquable de voir avec quelle rapidité l’attaquant est passé d’une faiblesse flagrante à une position de force. L’arrivée de Balogun y est pour beaucoup, mais la forme de Pepi avec les États-Unis a également été excellente (il a marqué sur le banc contre l’Ouzbékistan et Oman). Tant que ces deux-là restent en bonne santé, Berhalter devrait être sûr que l’équipe sera capable de capitaliser devant le filet.

Sargent a pris un bon départ en championnat avec Norwich City avant de subir une blessure à la cheville qui l’empêcherait d’être absent pendant des mois. Ferreira a marqué sept buts lors de la Gold Cup, ce qui justifie d’autres convocations, et compte un but et cinq passes décisives en cinq matchs avec le FC Dallas depuis la fin des tournois. Vazquez n’a pas été aussi prolifique, marquant seulement cinq buts en 22 matchs cette année pour Cincinnati.

Sélections en ce moment : Balogun, Pepi, Ferreira