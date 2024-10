Usman Umar étend sa carrière et devient une star du savon

Usman Umar, ancien élève de 90 Day Fiance, alias Sojaboy, a élargi sa carrière de télé-réalité et de musique en devenant une star du feuilleton. Plus intéressant encore, la série dans laquelle il participe en est maintenant à sa deuxième saison. Lisez la suite pour en savoir plus sur l’ex de Kim Menzies et Lisa Hamme.

Usman Umar a renoncé à sortir avec des femmes plus âgées ?

Sojaboy était amusant à regarder même si tous les fans de TLC pensaient qu’il voulait simplement exploiter des femmes américaines plus âgées pour développer sa carrière musicale aux États-Unis. Le violeur du Nigéria a brisé le cœur de Kim Menzies, mais elle lui a quand même souhaité bonne chance. Rappelez-vous, la star de 90 Day Fiacne a rapidement évolué avec une personne nommée Kiera Elise.

Kiera Elise était destinée à être de courte durée dans la vie d’Usman Omar. La créatrice de mode s’est séparée quelques semaines seulement après que Sojaboy ait été vue avec elle au Royaume-Uni. Selon elle, la star de TLC n’était pas destinée à être avec elle,…