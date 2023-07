Usman Khawaja aide l’Australie à se détendre après l’effondrement de la troisième journée de l’Angleterre

Huit jours après le début d’une série Ashes prévue pour 25 et l’Angleterre regarde déjà le baril. La question maintenant, pour une équipe qui s’est bâtie une réputation d’escapologie sous Ben Stokes, est de savoir si elle peut se dégager de l’emprise de plus en plus étranglée de l’Australie.

Aux souches du troisième jour à Lord’s, appelées à 17h45 une fois que la pluie et la mauvaise lumière ont cessé de jouer, l’ambiance parmi les supporters locaux était aussi sombre que l’image au milieu. L’Australie, croyant à peine à sa chance lorsque les hôtes se sont largement auto-immolés à hauteur de 325 au total, avait atteint 130 pour deux sur 45,4 overs. Avec lui, une avance inquiétante de 221 courses avait déjà été établie.

En cours de route, les touristes avaient vigoureusement repoussé l’attaque de couture à quatre volets de l’Angleterre, Usman Khawaja prouvant une fois de plus une plante vivace robuste pour atteindre 58 pas et Steve Smith, un centurion dans les premières manches, ayant survécu à un sort tardif de Jimmy Anderson pour rester invaincu en six. Assis 1-0, et sachant qu’une seule fois dans la rivalité de 140 ans n’a pas réglé le sort de l’urne 2-0, l’Australie pourrait dormir plus facilement.

Ce n’était pas non plus un mince exploit de la part de Khawaja. Bien qu’ils se soient vu refuser un repos supplémentaire par l’effondrement de six pour 46 qui est survenu le matin, Anderson et Stuart Broad ont cherché à s’éloigner. Il y avait une vie le 19 – un tir tiré de Josh Tongue éclatant entre les mains d’Anderson et s’enfuyant pendant quatre – mais comme la moitié d’un stand d’ouverture de 63 points avec David Warner, et invaincu à la fin, la qualité de Khawaja a brillé dans la pénombre.

Les succès de l’Angleterre ? L’étincelant Tongue a complété un doublé sur Warner lorsque le dernier effort escarpé de l’ouvreur s’est terminé lbw en révision pour 25. Marnus Labuschagne était toujours à la recherche de rythme et, après avoir survécu à une série d’appels de célébration maniaques de Broad de chaque côté du thé (un, il s’est avéré , s’est avéré exact), il a finalement envoyé un long saut d’Anderson sur 30 et l’a envoyé au point.

Stuart Broad fait appel sans succès pour lbw contre Steve Smith lors d’une journée sans joie pour le couturier anglais. Photographie : Ashley Western/Colorsport/Shutterstock

Mais à l’autre bout, Khawaja fournissait une preuve supplémentaire qu’un joueur qui avait une moyenne de 19,6 en Angleterre avant cette tournée est une proposition très différente de nos jours. Ce n’était pas la route d’Edgbaston. Si l’Australie l’emporte dans ce match, le travail du gaucher pour émousser le nouveau ballon une deuxième fois, porter des trucs méchants de Tongue et retirer toutes les courses disponibles aura été au cœur de leur cause.

Et jusqu’à présent, les visiteurs ont connu les pires conditions de ce match. Ils étaient coincés sur un green-top, baignés de soleil, et étaient de retour là-bas en train de frapper sous la couverture nuageuse et l’éclat des projecteurs. Ils ont également perdu Nathan Lyon pour le reste du match (et très probablement la série) seulement 13 overs dans son travail, le off-spinner boitillant dans le pavillon vendredi matin avec des béquilles comme s’il était Long Room Silver.

Cela vaut la peine de revenir sur le moment où le muscle du mollet de Lyon a cruellement sonné le deuxième jour, à la fois pour la situation du match et ce qui a suivi depuis l’Angleterre. Ils étaient 182 pour un juste après le thé le deuxième jour, 234 en retard mais rentrant sans risque, pour perdre leurs neuf suivants en un peu moins de deux séances. Et ne vous contentez pas de les perdre, comme les clés de la maison qui finissent sur les toilettes, mais mettez-les positivement dans le mixeur et appuyez sur « frappé ».

Les quilleurs australiens ont un rythme plus rapide et sont déterminés à fournir des plans de balles courtes à partir du moment où ils rebondissent hors de la poche. Leur exécution est impeccable (il suffit de demander à Harry Brook et Broad, tous deux clonés sur le suédois le troisième matin). Mais même ces athlètes d’élite ne peuvent pas le faire éternellement. Juste une heure de résistance relative après avoir repris sur 278 pour quatre – comme celle qui a suivi le clapet d’Ollie Pope, Ben Duckett et Joe Root – aurait pu déclencher une poussée une fois que les têtes d’affiche broutaient.

Stokes a été défait par un snorter à la première chose, il faut le dire, Mitchell Starc le tordant comme un bretzel et voyant le ballon voler vers le ravin de l’épaule pour quitter l’Angleterre 279 pour cinq. Mais Brook ? Ce n’est pas souvent que Geoffrey Boycott parle au nom de tout le monde, heureusement, mais la tête haute dans l’une des boîtes d’accueil lorsque son compatriote du Yorkshire a péri le 50 en tentant une frappe sauvage au large de Starc était un sentiment largement partagé.

Mitchell Starc célèbre après avoir renvoyé Ben Stokes dans la première manche de la journée alors que les espoirs de l’Angleterre se sont rapidement effondrés. Photographie : Peter Cziborra/Action Images/Reuters

Même avec une longue queue en cours, Jonny Bairstow n’a pas pu résister à devenir le dernier des d’ohicans lorsqu’il a percé Pat Cummins à mi-chemin pendant 16. Par la suite, la queue s’est effondrée comme un château gonflable éteint au secteur, Travis Head entrant dans les chaussures de Lyon pour éliminer Ollie Robinson et Broad, et Cummins s’assurant que Tongue ne bougeait pas.

Mais voici le truc – ce n’était pas l’approche inévitable du cricket qui a amené l’Angleterre à ce point. Stokes a renversé la vapeur contre l’Afrique du Sud l’été dernier avec un siècle de bon sens aux yeux vrillés. À Mount Maunganui plus tôt cette année, ils ont tactiquement appliqué les freins le troisième jour pour faire démarrer la Nouvelle-Zélande sous les lumières. Le premier jour de cette série, ils ont pris avec plaisir les singles proposés. Il existe d’autres exemples de nuances parmi leur taux d’exécution global défiant les conventions.

Mais cet été, ils sont apparemment allés plus loin qu’auparavant et ont largué leur seul greffeur d’ordre inférieur à Ben Foakes, architecte de l’arrière-garde en cours de route. C’est peut-être un peu sage après l’événement, mais une équipe dirigée sur la théorie des super-héros a maintenant besoin de capes à enfiler par tous pour le reste de ce deuxième match test.