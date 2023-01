Usine iranienne : Israël était à l’origine des attaques de drones, selon les médias américains

CNN

Les responsables américains pensent que les attaques de drones contre une usine militaire dans la ville centrale d’Ispahan en Iran ont été menées par Israël, selon les médias américains.

Téhéran a déclaré dimanche que des drones avaient attaqué l’usine d’Ispahan tard dans la soirée précédente, qualifiant l’opération “d’échec”.

Le Wall Street Journal et le New York Times ont rapporté qu’Israël était derrière les attaques, citant des responsables américains et des personnes familières avec l’opération. Le New York Times a cité des hauts responsables du renseignement qui connaissaient le dialogue entre Israël et les États-Unis au sujet de l’incident. Aucun des responsables n’a été nommé.

CNN n’a pas confirmé ces informations de manière indépendante. Un porte-parole du département américain de la Défense a déclaré à CNN que les États-Unis n’avaient pas mené de frappes ou d’opérations à l’intérieur de l’Iran.

« Nous avons vu les articles de presse, mais nous pouvons confirmer qu’aucune force militaire américaine n’a mené de frappes ou d’opérations à l’intérieur de l’Iran. Nous continuons à surveiller la situation, mais n’avons rien d’autre à fournir », a déclaré le porte-parole.

Le ministère iranien de la Défense n’a fourni publiquement aucune information sur l’auteur de l’attaque. Les Forces de défense israéliennes ont refusé de commenter.

“Une explosion s’est produite dans l’un des centres militaires affiliés au ministère de la Défense”, a déclaré le chef adjoint de la sécurité du gouvernorat d’Ispahan, Mohammad Reza Jan-Nesari. plus tôt a déclaré à l’agence de presse semi-officielle Fars.

Jan-Nesari a déclaré que l’explosion avait fait des dégâts, “mais heureusement, il n’y a pas eu de victimes”.

L’agence de presse d’État IRNA a déclaré plus tard que l’explosion avait été causée par de “petits drones”.

“Il y a eu une attaque infructueuse par de petits drones contre un complexe industriel du ministère de la Défense et, heureusement, avec des prédictions et des arrangements de défense aérienne déjà en place, l’un d’eux (frappé)”, a déclaré l’IRNA dans un message sur Twitter, citant le ministère de la Défense du pays.

« Le système de défense aérienne du complexe a pu détruire deux autres drones. Heureusement, cette attaque infructueuse n’a tué personne et des dommages mineurs ont été subis sur le toit du complexe.

Le ministère a indiqué que l’attaque avait eu lieu samedi à 22h30, heure locale. L’usine se trouve à environ 440 kilomètres (270 miles) au sud de Téhéran.

Au cours des dernières années, plusieurs explosions et incendies suspects se sont produits autour des installations militaires et nucléaires iraniennes.

En juillet 2020, un incendie a ravagé le complexe nucléaire iranien de Natanz, un site clé du programme d’enrichissement d’uranium du pays, dans la province d’Ispahan, au sud de la capitale Téhéran. Les autorités iraniennes ont décidé de ne pas annoncer publiquement les conclusions sur les causes de l’incendie en raison de problèmes de sécurité, selon le Conseil suprême de sécurité de la nation iranienne.

L’année suivante, une panne d’électricité s’est produite à Natanz à l’occasion de l’anniversaire de la Journée nationale du nucléaire, l’Organisation iranienne de l’énergie atomique (AEOI) l’ayant qualifiée d'”action terroriste”. Le chef de l’armée israélienne a semblé faire allusion à une possible implication israélienne dans l’incident.

En octobre 2019, un pétrolier appartenant à la National Iranian Oil Company (NIOC) a été touché et endommagé par deux missiles. Un porte-parole de la National Iranian Tanker Company a d’abord suggéré qu’il aurait pu être tiré depuis le sol saoudien, mais cela a ensuite été rejeté et le gouvernement iranien n’a pas fourni de conclusion alternative.

Plus tôt cette année-là, un camion chargé d’explosifs a explosé et heurté un bus transportant des membres des Gardiens de la révolution d’élite de l’armée iranienne dans la province sud-est du Sistan-Baloutchistan, tuant au moins 23 personnes et en blessant 17. Un groupe séparatiste appelé Jaish al-Adl, ou Armée de la Justice, a revendiqué l’attentat-suicide.