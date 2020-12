Les pompiers ont tenté mercredi de contenir un important incendie sur un site industriel de Brisbane.

L’incendie était près du port de la ville australienne.

D’énormes panaches de fumée provenant d’une usine de recyclage se répandaient à travers la ville.

Plus d’une douzaine de pompiers et d’ambulanciers étaient sur les lieux et la police a bouclé la zone.

Les résidents ont été encouragés à fermer leurs fenêtres et à rester à l’intérieur après que les autorités ont émis un avertissement de fumée.

Les équipages ont passé des heures à lutter contre l’incendie qui, selon eux, prendrait des jours à se battre, ont rapporté les médias locaux australiens.