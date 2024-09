Usine de production de Holmøy / Snøhetta

© Sebastian S. Bjerkvik/Snøhetta

Description textuelle fournie par les architectes. La collaboration entre Holmøy Maritime et Snøhetta, qui s’étend sur de nombreuses années, comprend la conception des locaux administratifs de l’entreprise et de plusieurs bâtiments industriels construits entre 2014 et 2021. La nouvelle installation est située sur le site voisin de Liland, à l’extérieur de Sortland, dans le nord de la Norvège, et se caractérise par sa transparence – à la fois avec de grandes fenêtres et de la lumière naturelle dans les halls de production, mais aussi entre le visiteur et la chaîne de production de l’usine. L’eau de mer est utilisée pour chauffer et refroidir le bâtiment, en combinaison avec un échangeur de chaleur et une pompe à chaleur. L’eau de mer filtrée est également utilisée dans la production, et plusieurs kilomètres de conduites d’eau de mer ont été posées dans le fjord juste à l’extérieur de l’usine.

« À Snøhetta, nous avons de nombreux types de projets différents, et les bâtiments industriels constituent une catégorie croissante. Le développement d’installations de production modernes, esthétiques et durables est une tâche qui a été peu prise en compte. Il est à la fois instructif et gratifiant pour nous de créer des lieux de travail de qualité et inclusifs pour les entreprises locales qui se développeront et contribueront à la stimulation de l’économie dans leur région », déclare Kjetil Trædal Thorsen, architecte et co-fondateur de Snøhetta.

Architecture holistique – « Nous avons continué à collaborer avec Snøhetta en tant qu’architecte pour créer une identité propre au bâtiment et pour garantir une architecture holistique. L’un des principaux objectifs de ce bâtiment est de pouvoir montrer de manière transparente comment se déroule la production, tout en créant des lieux de travail agréables et adaptés pour les employés avec de grandes surfaces vitrées », déclare Knut R. Holmøy, PDG de Holmøy Maritime. La construction de l’ensemble des installations a été achevée en deux ans, avec environ 120 personnes en activité sur le chantier.

« La collaboration avec Snøhetta nous offre une occasion unique de créer quelque chose de spécial. Leur compréhension des couleurs, de la construction et des détails architecturaux garantit que nos bâtiments sont à la fois des lieux de travail fonctionnels et inspirants qui favorisent le bien-être. Leur capacité à comprendre les besoins de l’entreprise est importante pour nous, et une conception basée sur cela a donné des résultats », dit Holmøy.

« Snøhetta est reconnaissante de la confiance qui nous a été témoignée et heureuse d’avoir participé à un nouveau chapitre de l’histoire de Holmøy Maritime. Holmøy fait vraiment la différence car ils choisissent d’investir dans la communauté locale avec cette nouvelle installation de production et de donner la priorité à l’architecture et à la conception de bons lieux de travail pour leurs employés, » déclare Nina M. Solsrud, chef de projet et responsable qualité chez Snøhetta.

Transparence – La zone de production occupe la majeure partie du volume. Le poisson est transporté depuis la mer à travers quatre grands halls industriels. En raison des installations techniques avancées et des exigences strictes en matière de température et de nettoyage, l’atelier de production a été planifié en premier, avant que le bâtiment supplémentaire avec les fonctions complémentaires ne soit construit autour. Cela a permis de garantir une bonne circulation avec des allées dégagées dans le bâtiment.

Au-dessus des halles de production, une passerelle vitrée serpente à travers le bâtiment, offrant aux visiteurs la possibilité d’apprendre et d’explorer le processus en regardant vers le bas dans les installations de production. Du côté opposé, face à la mer, des fenêtres offrent à la fois un contraste et un contexte au traitement qui se déroule à l’intérieur de l’usine. Il était clair dès le départ que le bien-être des employés devait être une priorité lors de la conception de l’installation industrielle. Par conséquent, les locaux des employés et de la direction sont caractérisés par des espaces ouverts avec des surfaces vitrées et de bons espaces de loisirs. Trois grandes lucarnes ont été installées pour assurer la lumière du jour même au plus profond du grand bâtiment.

Échelle de couleurs – Trois couleurs principales ont été choisies pour l’extérieur et trois autres pour l’intérieur du bâtiment. À l’extérieur, la couleur dominante est un bleu profond qui change avec la lumière et permet aux nuages ​​et à la mer de se refléter dans la façade brillante. Le contraste jaune ocre et brun-orange est emprunté au littoral.

A l’intérieur, les trois couleurs suivent les allées du bâtiment. Les halls de production ont un sol hygiénique bleu. Les couloirs d’observation peu éclairés dans une palette bleu foncé et turquoise offrent un arrière-plan approprié pour regarder vers le bas dans les halls de production lumineux. La zone administrative est conservée dans une palette de bois de pin vert et naturel, tandis que des tons rouges et le même bois caractérisent la cantine et les espaces de pause des employés. De grands contrastes ont été volontairement créés entre les halls de production et les espaces de pause afin que les employés qui portent des vêtements de travail et travaillent quotidiennement sous un éclairage industriel ressentent un changement significatif lors des pauses. Un éclairage chaud et proche contribue à ce contraste.

Orientation et conception – Snøhetta Design a créé un concept de signalisation et d’orientation subtil, mais informatif et fonctionnel, qui s’imprime à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’établissement. Des coquillages et des arêtes de poisson ont été utilisés à la fois pour le marquage contrasté et sur les panneaux, et ces éléments ont ensuite été repris dans l’iconographie.

Au niveau typographique, l’inspiration est venue du monde maritime et industriel (?), avec une police serrée et dense. Celle-ci a été complétée à certains endroits par une police au pochoir associée au marquage des navires et de la navigation.