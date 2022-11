Usher, Teyana Taylor et d’autres assistent au Mo-Town Bash de Nelly

Silkyween !

Nelly a clôturé Halloween avec sa soirée costumée Mo-town Revue qui a fait ressortir Huissier, Jermaine Dupri, Teyana Taylor, Polow Da Don, Johnta Austin, Lou Williams, TI et Minuscule, Kandi et Toddet bien d’autres pour s’amuser en douceur à Atlanta.

La merveilleuse affaire a ramené les invités à l’âge d’or de l’âme avec un décor impeccablement thématique grâce à la plus grande actrice d’Atlanta Hannah Kang qui continue d’élever la barre pour les événements de célébrités sur invitation uniquement.

Oh oui, un moment a été passé avec Usher pour donner à chacun un avant-goût de ce à quoi ils peuvent s’attendre lors de son émission de résidence animée à Vegas.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

Le dernier moment de vol de spectacle d’Usher survient quelques semaines après la surprise de son 44e anniversaire planifiée par ses amis les plus proches et sa famille avec l’aide de Rémy Martin à Vegas.

Invités notables inclus Kendrick Samson, Polow De Don, Victoria Triay, Joe Fournieret plus encore avec Jermaine Dupri monter sur scène pour faire tourner certains des jams préférés d’Usher.

Pendant que la musique jouait et que les boissons coulaient, les invités ont eu droit à une expérience de casino classique de Las Vegas avec des tables de craps Usher personnalisées.

La star de “My Way” est également devenue virale après avoir sérénadé un évanouissement Issa Rae sur scène pendant le spectacle à guichets fermés.

Avance rapide jusqu’à il y a quelques jours où il a ébloui les fans en faisant ressortir Sweat Keith, Teddy Rileyet Robin Thicke comme la dernière surprise qui plaira à la foule lors de sa résidence à Vegas qui a connu un succès retentissant.

Se remémorant son album classique “Confessions”, qui s’est vendu au diamant, Usher est entré dans “Can U Handle It” – un jam intemporel que les fans ont récemment appris était écrit par Thicke qui a rejoint son ami de longue date pour un duo de fausset qui a sûrement mijoté des culottes à travers la salle.