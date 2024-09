Usher supprime tous ses tweets suite à l’arrestation de son ami Sean « Diddy » Combs pour trafic sexuel

Tweeter et supprimer ?

Les fans sont restés perplexes après qu’Usher ait supprimé l’intégralité de son historique X (anciennement Twitter) quelques jours après que son ami proche et mentor Sean « Diddy » Combs ait été arrêté et accusé de trafic sexuel.

Dimanche, les tweets du compte du chanteur « My Boo » avaient disparu, y compris ses publications, ses médias et ses réponses.

La seule chose que les fans peuvent voir sur le compte d’Usher sont quelques extraits, cependant, deux d’entre eux semblent provenir de pirates informatiques qui ont tweeté sur des escroqueries liées aux crypto-monnaies.

Les fans se sont demandés pourquoi le chanteur de R&B, âgé de 45 ans, avait supprimé son profil, en particulier alors qu’il est au milieu de sa très attendue tournée Past, Present, Future.

« Personne dans l’équipe d’Usher n’a dit que « supprimer 7 000 messages allait paraître complètement fou étant donné les circonstances » » a demandé un utilisateur.

« Wouah. Apparemment @Usher a supprimé tout son historique Twitter /@X. Pourquoi quelqu’un de haut placé ferait-il ça ? » ajouté un autre.

« Le fait qu’Usher ait supprimé l’intégralité de son historique Twitter dit tout ce que nous devons savoir », a déclaré un troisième fan.

Page Six a contacté les représentants d’Usher pour obtenir des commentaires, mais n’a pas reçu de réponse immédiate.

La relation étroite du chanteur de « OMG » avec Combs, 54 ans, a été remise en question suite à l’arrestation du fondateur de Bad Boy Records.

Bien qu’Usher n’ait été accusé d’aucun crime, lui et Ne-Yo ont été mentionnés comme témoins des abus physiques de Combs sur la chanteuse Casandra « Cassie » Ventura dans le procès de Dawn Richard contre le magnat du rap.

Usher a vécu avec le rappeur « Act Bad » à New York dans les années 90 alors qu’il avait environ 14 ou 15 ans afin qu’il puisse apprendre le fonctionnement de l’industrie musicale.

Dans un Entretien avec Rolling Stone en 2004le crooner de « Love In This Club » a déclaré qu’il « y avait toujours des filles autour » pendant qu’il vivait avec Combs.

« On ouvrait une porte et on voyait quelqu’un en train de le faire, ou plusieurs personnes dans une pièce en train de faire une orgie. On ne savait jamais ce qui allait se passer », a-t-il expliqué.

Usher a admis qu’il avait également expérimenté avec des femmes, mais qu’il n’avait pas réellement consommé de rapports sexuels avant l’âge de 19 ans.

« C’est étrange, mais je n’avais jamais fait de bêtise avant ça », a-t-il avoué. « Je le faisais jusqu’à ce que je me rende compte que la fille se sentait bien, et ensuite j’arrêtais. »

Dans une interview de 2016 sur «Le spectacle de Howard SternUsher a déclaré qu’il se passait des « choses très curieuses » qu’il ne comprenait pas bien.

« J’ai eu l’occasion de voir certaines choses. Je suis allé là-bas pour voir le style de vie et je l’ai vu. Je ne sais pas si j’aurais pu me laisser aller et comprendre ce que je voyais », a-t-il déclaré.

« J’étais moi-même curieux. Je ne comprenais pas. C’était assez fou. C’était complètement fou. »

Usher est resté muet sur les récents problèmes juridiques de son ami Combs, qui ont commencé en novembre 2023 lorsque l’ex-petite amie de ce dernier, Ventura, 38 ans, a déposé une plainte contre lui, l’accusant de viol et d’abus au cours de leur relation de 10 ans.

La semaine dernière, Combs a été arrêté et accusé de trois chefs d’accusation : complot de racket, trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition et transport à des fins de prostitution. Getty Images

Il a plaidé non coupable des accusations et est actuellement détenu sans caution au centre de détention métropolitain de Brooklyn, New York. Getty Images

Bien que le fondateur de Sean John ait nié les allégations, lui et le chanteur de « Me & U » ont réglé le procès le lendemain.

Après plusieurs autres poursuites judiciaires et une descente dans ses domiciles de Miami et de Los Angeles, Combs a été arrêté et inculpé de trois chefs d’accusation : complot de racket ; trafic sexuel par la force, la fraude ou la coercition ; et transport à des fins de prostitution.

Il a plaidé non coupable des accusations et le père de sept enfants est actuellement détenu sans caution au centre de détention métropolitain de Brooklyn, New York.

