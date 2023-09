Usher sera la tête d’affiche du spectacle de la mi-temps du Super Bowl 2024 à Vegas

Les fans d’Usher ont célébré qu’il manifesterait sa magie sur scène lors du plus grand événement sportif du pays. Pendant ce temps, d’autres ont déjà commencé à se plaindre.

Un fan a déclenché un débat massif pour savoir s’il avait suffisamment d’attrait pour le grand public pour la scène du Super Bowl. Les utilisateurs des médias sociaux ont fait tourner le bloc en applaudissant au commentaire.

D’autres coins d’Internet semblaient être d’accord avec ce scepticisme fortement détesté.

« Pas mon interprète à la mi-temps », a tweeté un autre utilisateur.

Certains utilisateurs de X ont suggéré des remplacements pour le gagnant du Grammy.

Un utilisateur a tapé : « Nous avons besoin de carti ou yb, pas de cette fraude »

Les opposants doivent parler à leurs tantes de l’époque où Usher se lançait dans des affaires. Nous sommes sûrs que le concert de Drake collection de soutiens-gorge est incomparable au tiroir à sous-vêtements pour fans d’Usher.

Un utilisateur de X pense que le crooner de Cascade-skating est plus que méritant et s’est réjoui de cet accomplissement : « Wow wow Tellement incroyable pour Usher. Il va écraser à 100% le spectacle de la mi-temps du Super Bowl !

Un autre était d’accord : « C’est sur le point d’être le meilleur spectacle de mi-temps de tous les temps. »

« L’Apple Music Super Bowl Halftime Show est l’un des événements musicaux les plus attendus de l’année et nous sommes ravis de présenter ce spectacle légendaire aux fans du monde entier dans Spatial Audio, ainsi que des tonnes de vidéos exclusives, d’interviews et de playlists. et bien plus encore sur Apple Music », a déclaré Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music.