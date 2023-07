Usher s’associe à Rémy Martin pour la campagne « Life Is A Melody »

USHER SZN

Roi régnant de Vegas Huissier s’est associé à Rémy Martin, Cognac Fine Champagne, pour lancer une nouvelle campagne mondiale « La vie est une mélodie » après son dernier spectacle de résidence à Las Vegas de l’été.

La campagne s’inspire de l’idée qu’une belle mélodie est créée grâce à l’harmonie des idées, des influences, des rencontres et des expériences – les visuels et les mouvements de « La vie est une mélodie » capturent des éléments du quotidien rappelant les notes de musique.

Pour célébrer le lancement, Rémy Martin a organisé un week-end d’événements exclusifs avec des invités influents, dont Choses étranges étoile Caleb Mc LaughlinAll-Star de la WNBA Aliyah Bostonstyliste modéliste Jon StanDJ lauréat d’un Grammy Bryan-Michael Coxdirecteur musical Donny « Visage propre étourdi » Flores, Shaniece Hairstonet plus.

Parmi les autres invités notables de la marque figuraient l’acteur / musicien Evan Rossskateur de l’équipe américaine Sion Wrightartiste hip-hop multi-récompensé Nomuzi MabenaDJ international Zinhlé Jiyaneet plus.

Le week-end a culminé avec le lancement du Pop-up Roller Skating Rémy Martin x Usher « 4 on the Floor », une expérience immersive incarnant la fusion d’un cognac exquis, de l’enchantement de la musique et de l’art du patin à roulettes.

Au « 4 on the Floor », les participants ont profité de l’ambiance luxueuse d’un speakeasy lors du Rémy Après Skate Moment et d’une expérience cocktail avec une sélection de cocktails spéciaux avec Rémy Martin 1738 Accord Royal et XO.

Les cocktails spéciaux comprenaient l’UR Way qui met en lumière Rémy Martin 1738 Accord Royal et un trio de variations Rémy XO Old Fashioned dont le Comin’ Home inspiré d’un nouveau morceau du prochain album d’Usher.

Les participants ont pu assister à une performance de skate éblouissante d’Usher, à des sons organisés par Ladies Love R&B et à des produits dérivés Rémy Martin x Usher x Jon Stan en édition limitée dans l’ambiance enchanteresse du pop-up de patins à roulettes.

Usher et Rémy Martin sont des collaborateurs de longue date unis par leur engagement indéfectible envers l’excellence, leur créativité sans limite et leur passion inhérente pour leurs métiers respectifs.

Découvrez plus de sélections parmi les événements exclusifs ci-dessous :