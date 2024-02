Usher réagit à la rumeur selon laquelle il aurait été la nounou de Beyoncé

Avant Huissier est devenu le genre de superstar musicale qui devrait prendre le Spectacle de mi-temps du Super Bowl LVIII Apple Music sur scène le 11 février, il était une star ambitieuse du R&B qui veillait sur une autre future superstar quand ils étaient plus jeunes.

L’interprète de “Good Good” était l’invité de l’émission Shannon Sharpe. Club Shay Shay Émission et podcast YouTube, où il a évoqué la rumeur selon laquelle il était BeyoncéC’est la nounou. Comme l’explique Usher, nounou serait une exagération de son rôle quand ils étaient plus jeunes ; il ressemblait plutôt à un « chaperon ».

“Daryl Simmons avait un groupe du nom de The Dolls, et ils sont venus à Atlanta pour la première fois. C’était avant que Destiny’s Child ne devienne Destiny’s Child”, a-t-il déclaré à Sharpe. “Je pense que je les ai regardés pendant qu’ils [were] faire quelque chose dans la maison ; Je devais surveiller parce que j’étais comme, vous savez, l’autorité parce que je suppose que j’étais un adolescent à l’époque.”

Mais non, Usher affirme qu’il n’était ni une nounou ni un « mari ». “[I was] en s’assurant qu’ils n’avaient pas, vous savez, d’avoir des ennuis dans la maison à ce moment-là. »

Ce n’est pas la première fois qu’Usher rappelle son lien de longue date avec l’ancienne membre du groupe de filles. Lors d’une apparition à l’émission de radio britannique Petit-déjeuner capital avec Roman Kemp l’année dernière, il a rappelé sa première rencontre avec Beyoncé lorsqu’elle était enfant.

“Fait amusant, j’ai connu Beyoncé quand elle avait 12 ans, 11 ans”, avait-il déclaré à l’époque. “Elle faisait partie d’un groupe du nom de The Dolls. Je ne sais pas si je pouvais me considérer comme leur baby-sitter, mais il y a eu une époque où je devais regarder The Dolls.”

S’adressant à Sharpe, il dit qu’il “savait qu’il y avait quelque chose de très spécial chez chacun d’eux”, notant que les membres de Destiny’s Child – Beyoncé, Kelly Rowland, Michelle Williams, LeToya Luckett et LaTavia Roberson – sont tous passés à avoir des carrières réussies. “Ils prospèrent tous, même encore aujourd’hui. Quand vous les voyez et que vous les voyez ensemble, ils prospèrent tous. Ils forment tous une unité incroyable”, ajoute Usher avec respect pour le groupe de filles emblématique.

Jeff Kravitz/FilmMagic via Getty Images

Bien sûr, le père de quatre enfants n’a pas pu s’empêcher de parler un peu de Beyoncé, avec qui il entretient une amitié et avec qui il a collaboré au fil des ans.

“Beyonce avait un talent et aussi un éclat et une luminosité très différents. C’est en fait Frank Gaton qui m’a aidé à le voir, il a travaillé avec moi à l’époque en tant que chorégraphe, puis il a commencé à travailler avec eux. Et il m’a toujours dit : “Mec, elle est vraiment spéciale, tu dois garder un œil sur elle””, se souvient Usher. “[It’s] vraiment génial pour ma sœur, de voir qu’elle a fait des choses incroyables et qu’elle continue de s’épanouir et de devenir plus grande et meilleure.

Usher est toujours resté proche du Renaissance le mari de l’artiste, JAY Zdont le chanteur basé à Atlanta partage que c’est lui qui l’a appelé à propos de la tête d’affiche de la mi-temps du Super Bowl.

L’interprète de “My Way” a été confirmé comme tête d’affiche de la mi-temps du Super Bowl 2024 en septembre 2023 et se produira à l’Allegiant Stadium du Nevada le 11 février.

Il admet qu’il pensait que JAY-Z l’appelait au sujet de leur compétition Spades en cours jusqu’à ce que Le plan Le rappeur a révélé qu’il l’appelait pour lui offrir son “moment Michael”.

“J’étais un peu dans le déni… mais c’était un beau moment”, partage-t-il en souriant.

Roc Nation de JAY-Z en partenariat avec la NFL en 2019, ils ont signé pour produire leurs émissions à la mi-temps du Super Bowl. Après avoir aidé des artistes comme Jennifer Lopez et Shakira en 2020, Le weekend en 2021, Dr Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige et Kendrick Lamar en 2022, et Rihanna en 2023, le partenariat à long terme s’est réuni pour le grand spectacle de cette année avec Usher en tête d’affiche.

“Je pense qu’il va prendre la place qui lui revient”, a déclaré l’emblématique rappeur et homme d’affaires précédemment informé ET du choix en assistant au tapis rouge première de Le livre de Clarence. “C’est l’un des plus grands interprètes que nous ayons vus à notre époque et je pense qu’il prendra la place qui lui revient.”

Et quand ET j’ai parlé avec Usher dans la foulée de l’annonce qu’il sera la tête d’affiche du Apple Music Super Bowl LVIII Halftime Show, il a expliqué ce que les fans peuvent attendre de cette performance de haut niveau.

“C’est une célébration de mon héritage. C’est une célébration de ma musique. C’est une célébration de ma passion”, a expliqué Usher. “Il y a trente ans, ce voyage a commencé, et maintenant il m’a amené à ce stade de ma vie, au Super Bowl. Beaucoup de chansons, beaucoup de moments, beaucoup de danse, beaucoup d’énergie.”

La partie la plus difficile de la préparation du Super Bowl a été de choisir la set list, a-t-il expliqué. “Vous disposez de 13 minutes pour parcourir tout un héritage musical”, a-t-il noté avant de partager ses sentiments avant le spectacle.

“Le fait d’avoir mes amis et de nouvelles personnes avec qui célébrer est en fin de compte ce qui me motive et renforce mon anticipation et mon enthousiasme”, a-t-il déclaré. “… Je ne le prends pas pour acquis. Ma mère a parlé de ce moment il y a de nombreuses années et on a pensé que peut-être cela n’arriverait pas. C’était juste une question de temps et s’assurer que ce moment était droite.”

