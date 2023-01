Usher, Queen Latifah et bien d’autres assistent à l’anniversaire de Mary J. Blige

Joyeux anniversaire, MJB !

Reine de la soul hip-hop Mary J. Blige décadence de la danse dégoulinante lors de sa fête d’anniversaire étoilée qui a fait ressortir Huissier, Reine Latifah, Gros Joe, Joey Bada$$, La La Anthony, Toya Johnson, Misa Hilton, Salle de Tamron, Chrissy Lampkin, Rémy Ma, Angie Martinezétoiles Powerverse Joseph Sikora, Da’Vinchi, Gianni Paolo, Woody McClain, LaToya Tonodeoet plus.

La soulstress emblématique a passé un bon moment à la soirée incroyablement chic produite par Cipriani Events/Priceless Event Planning qui a élevé le bar de la fête des célébrités avec un décor éclaboussé d’or, des ballons dorés et un bar plaqué or digne de la reine de toutes les reines.

Les invités ont eu droit à des cocktails à thème Ciroc, DeLeón et Sun Goddess (Good Morning Gorgeous, Real Love, No More Drama Rita, My Life, Mary Jane et The Diddy) qui ont coulé toute la nuit.

Parmi les autres points forts, citons le gâteau plus grand que nature créé par cakennoisseur personnalisé Jake Ellen de Tout juste cuit.

À la manière d’une véritable diva, MJB a élevé l’ambiance avec un changement de tenue lors de la présentation spectaculaire du gâteau que nous espérons voir en personne l’année prochaine.

Regardez toutes les photos ci-dessous :

L’événement extravagant survient moins de deux mois avant le retour de Power Book II : Fantôme avec de nouveaux rebondissements et de nouveaux virages alors que Tariq, Brayden, Monet et les Tejadas sont obligés de monter de niveau ou d’être abattus.

Après le meurtre de Zeke, tout le monde est en deuil, mais ils n’auront pas beaucoup de temps car de nouveaux problèmes et questions se posent.

Rejoindre le casting cette saison est Monique Curen (Le Chevalier Noir) en tant que “détective Blanca Rodriguez”, Keesha Sharp (Copines) en tant que “professeur Harper Bennet”, David Walton (Mauvaises mamans) comme “Lucas Weston”, et Moriah Brown (Tourner) comme “KeKe Travis”.

Power Book II : Fantôme La saison 3 sera diffusée le 17 mars en exclusivité sur Starz.