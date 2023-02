Usher & More célèbrent le Dr Dre lors d’une soirée skate étoilée

Rouler avec les potes

Tout le monde et leur maman se sont rendus à Interscope Records et à la célébration étoilée du 30e anniversaire de Flipper’s Roller Boogie Palace et à la réédition de Dr. Drel’emblématique “The Chronic” pendant le week-end des Grammy.

Hébergé par Huissierl’affaire exclusive (propulsée par Meta et ORBIT) a fait ressortir Diplo, Tyga, Lil’ Kim, Yo Gotti, Floyd Mayweather, Leonardo DiCaprio, Jermaine Dupri, Teyana Taylor, Adrien Brody, Brandée Evans, Cédric l’animateur, Candice Dillard, Draya Michèle, Jimmy Iovine, Jordin Sparks, Ponts Léon, Mitrailleuse Kelly, Marsha Ambrosius, Megan Fox, Paul Mccartney, Swizz Beatz, DJ Drameet plus.

Regardez toutes les sélections ci-dessous :

Les invités ont fait du patin à roulettes toute la nuit et ont dégusté des bouchées à base de plantes du chef tatoué, le cocktail signature des Grammys, le Grey Goose Passion Drop, des toasts de PATRÓN EL ALTO – une tequila incroyablement rare et magistralement vieillie, ainsi que des cadeaux et des prix en édition limitée de Cash App au Hollywood Palladium.

Fondée en 1979 par Ian “Flipper” RossFlipper’s Roller Boogie Palace était un point chaud légendaire de Los Angeles renaît en 2022 en tant que nouvelle entreprise de Liberty Ross et Kevin Wall en partenariat avec Usher.

“Je suis tellement excitée de ramener Flipper’s dans sa maison spirituelle. C’est un retour aux sources à Hollywood », a déclaré Ross, qui est marié au célèbre directeur musical et cofondateur de Beats Electronics.

Selon THRla patinoire à roulettes originale de Flipper a été recréée pour l’événement avec une patinoire de 4 700 pieds carrés avec des sièges au bord de la patinoire, des DJ en direct et une hutte de skate traditionnelle construite sur mesure avec des casiers et la location de patins.

À l’automne 2022, Flipper’s a ouvert un lieu phare de 34 000 pieds carrés au cœur de White City, à Londres, célébrant le patin à roulettes et la sous-culture croissante dédiée à l’expression de soi et au mouvement créatif.