Usher & His Kids Rock Troll Doll Costumes pour Halloween: Photos – Hollywood Life

Crédit d’image : Terma, SL / BACKGRID

Huissier découvert cette année que planifier à l’avance ne marche pas toujours quand on a des petits! Le grand R&B, 44 ans, s’est rendu sur les histoires d’Instagram le 31 octobre pour documenter comment être parent nécessite des changements de dernière minute – même à Halloween ! « J’avais tout un plan pour être Mirabel de Encanto… jusqu’à ce matin”, a-t-il légendé une adorable photo de sa fille Souverain Bo, 2, portant un joli tutu Mirabel et des boucles d’oreilles boules bleues. “Lil Miss NO devait être Poppy de Trolls!! Diapositive suivante!” Dans la diapositive suivante, que vous pouvez VOIR ICI via PERSONNESSovereign a été vue dans son costume de choix de 2022, une robe droite bleue Poppy et une perruque troll rose épineuse, ce qui en fait le parfait Trolls poupée à thème.

Elle semblait également avoir converti toute la famille, car Usher lui-même portait un costume de troll avec de la peinture pour le visage verte et une perruque imposante, alors qu’il tenait son fils Sire Castrello, 13 mois, sur ses genoux. Baby Sire portait également un bleu Trolls costume et avait l’air incroyablement mignon en le faisant. Le « Ouais ! le chanteur a également partagé une photo de l’aîné, 13 ans Naviyd Ely, habillé comme l’emblématique lapin Energizer, avec des lunettes de soleil et un petit tambour. Le chanteur avait précédemment publié des photos de Sovereign dans une douce séance photo en tant que Mirabel et Sire en tant que lutteur de sumo, pour ses 10,6 millions de followers.

Usher partage ses deux plus petits avec sa petite amie Jenn Goicoechea38, et Naviyd et Usher Raymond V14 ans, avec son ex-femme Tameka Foster. Son “My Way: The Las Vegas Residency” at Dolby Live at Park MGM est actuellement en cours, et il a récemment parlé de la paternité dans une interview en juillet. En ce qui concerne le fait d’avoir une gamme d’enfants allant de la petite enfance à l’adolescence, il dit que cela fonctionne pour lui. “Ils peuvent s’apprendre”, a-t-il déclaré en partie dans des commentaires à En plus. “Cela aide ma petite fille à grandir et à devenir une grande fille, et mon fils à comprendre comment marcher.”

Usher dit également que ses enfants le voient juste comme un père ordinaire, pas comme la pop star internationale qu’il est réellement. “Mes enfants ne s’inquiètent pas de ce que je fais à Vegas”, a-t-il déclaré au point de vente. «Ils ont leur propre vie. Ils jouaient soit au basket, soit au camp de théâtre… mes enfants plus âgés. Mes plus jeunes bébés, ils nagent et ils s’amusent bien les uns avec les autres.

