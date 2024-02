Usher et son partenaire de longue date se sont mariés après le Super Bowl

LAS VEGAS — Usher et sa partenaire de longue date Jenn Goicoechea se sont mariés à Las Vegas quelques heures seulement après l’apparition de la superstar du R&B à la mi-temps du Super Bowl, selon des responsables et des documents. Le célébrant qui a épousé le couple est connu pour s’habiller en imitateur d’Elvis Presley.

Que souhaitez-vous savoir Usher et sa partenaire de longue date Jenn Goicoechea se sont mariés à Las Vegas quelques heures après le Super Bowl

Le célébrant qui a épousé le couple est connu pour s’habiller en imitateur d’Elvis Presley.

Les témoins comprenaient Jonnetta Patton, la mère d’Usher.

Usher, 45 ans, et Goicoechea, 40 ans, sont ensemble depuis 2019 et ont deux jeunes filles

Le couple s’est marié dimanche à Vegas Weddings, selon un acte de mariage rendu public lundi. La cérémonie a été présidée par le révérend Ronald Joseph Polrywka, mieux connu localement sous le nom de Ron DeCar. Les témoins comprenaient Jonnetta Patton, la mère d’Usher.

“Félicitations aux nouveaux mariés!”, a déclaré la propriétaire de la chapelle, Melody Willis-Williams, dans un communiqué. “Nous étions plus que ravis d’accueillir cette journée épique pour Usher et sa nouvelle épouse.”

“Autant que nous aimons, aimons”, ajoute le communiqué, “c’est l’actualité du couple sur laquelle nous devons partager plus de détails. Nous serons toujours fans d’Usher ! Ouais !”

Usher, 45 ans, et Goicoechea, 40 ans, sont ensemble depuis 2019 et ont deux jeunes filles. Une représentante d’Usher, Lydia Kanuga, n’a pas immédiatement répondu aux questions de l’Associated Press, notamment si le service avait eu lieu dans la chapelle, sur un balcon ou dans une voie de service au volant.

DeCar n’a pas répondu à un e-mail de l’Associated Press demandant des informations supplémentaires. Un publiciste a déclaré que DeCar avait refusé de commenter.

La greffière du comté de Clark, Lynn Marie Goya, responsable du bureau des licences de mariage du comté, a confirmé que son bureau avait délivré une licence à Usher et Goicoechea la semaine dernière.

« Naturellement, ils se sont mariés à Las Vegas », a déclaré Goya. « Quel meilleur endroit que la « capitale mondiale du mariage ? »

Le document, publié jeudi, répertorie les noms complets du couple – Usher Raymond IV et Jennifer Jean Goicoechea – et montre qu’ils ont payé des frais de dossier de 102 $. Il note qu’Usher avait déjà été marié et que Goicoechea ne l’était pas. Il indiquait également leur adresse professionnelle dans un immeuble commercial du quartier Encino de Los Angeles.

Usher a divorcé de sa première femme, Tameka Foster, en 2009 après deux ans de vie commune, et il a obtenu la garde de leurs deux fils. En décembre 2018, le chanteur a demandé le divorce après trois ans avec sa seconde épouse et ancienne manager, Grace Miguel.

La performance d’Usher à la mi-temps du Super Bowl dimanche au stade Allegiant a été acclamée et comprenait des apparitions de stars telles qu’Alicia Keys, HER, Jermaine Dupri, Lil Jon et Ludacris. Les Chiefs de Kansas City ont remporté le match de championnat de la NFL en prolongation, 25-22, contre les 49ers de San Francisco.

Usher a récemment terminé une résidence de deux ans sur le Strip de Las Vegas où il a interprété « Usher : My Way » au Park MGM. Il vient de sortir son premier album solo en huit ans et devrait lancer en août une tournée américaine dans 24 villes intitulée « Past Present Future ».