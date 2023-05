Usher et Chris Brown jouent dos à dos après un combat présumé

Quoi de plus choquant que Chris Brown aurait combattu Usher lors d’une fête qu’il a organisée pour Breezy ? Ils se sont tous deux produits au Usher’s Lovers & Friends Festival le lendemain.

On ne sait pas si les stars ont du boeuf entre elles après qu’une vive dispute serait devenue physique. Indépendamment du drame personnel, Usher et Chris ont satisfait leurs fans (et leurs obligations contractuelles. Les deux stars se sont présentées et se sont présentées à Lovers & Friends.

« Lovers & Friends » n’est pas un concert dans le jardin d’Usher. Il s’agit d’un festival SOLD OUT en 4 étapes et 30 actes pour lequel Chris est la tête d’affiche sous contrat. https://t.co/rrjZXVGLnj – Naima Cochrane (@naima) 7 mai 2023

Le Aveux Le chanteur n’a pas reconnu le drame, sauf pour montrer son visage peu de temps avant de monter sur la scène du festival.

Usher n’est pas dérangé par la prétendue altercation avec Chris Brown 😅pic.twitter.com/upwaJif6zy – Freestyle chaud (@HotFreestyle) 6 mai 2023

« Nous sommes ici, nous passons un bon moment », a déclaré Usher à la caméra sans aucune blessure visible. « À bientôt! »

🎥 : Chris Brown a interprété Under The Influence à Lovers & Friends hier. (05/06) pic.twitter.com/OIEUqecgfD — 𝖍𝖊𝖑𝖔 (@brewzy) 7 mai 2023

Chris est monté sur scène juste avant Usher. Il a interprété des retours en arrière comme « Shortie Like Mine » avec une aide de Bow Wow.

Chris Brown et Bow Wow interprètent « Shortie Like Mine » à #LoversAndFriendsFest pic.twitter.com/HuludptHr3 – Actualités CMB (@chrisbrownewss) 7 mai 2023

Tyga a également retrouvé Chris sur scène.

Avant son set, Usher traînait dans les coulisses, appréciant ses collègues artistes comme Busta Rhymes.

Usher a fait un show comme prévu, comme si rien ne s’était passé la nuit précédente. Il a enfilé du cuir noir sur noir pour sa performance en tête d’affiche.

Summer Walker a décidé de « Come Thru » pour interpréter leur coup commun pendant son set.

Le professionnel accompli n’a pas manqué un battement sur sa scène de festival.

