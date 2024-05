Usher du Festival de Cannes affronte la star dominicaine Massiel Taveras quelques jours après la confrontation avec Kelly Rowland

Tommaso Boddi/Getty Images

L’agent de sécurité du Festival de Cannes qui a affronté Kelly Rowland est une nouvelle fois devenu viral sur les réseaux sociaux, cette fois pour avoir affronté la star dominicaine Massiel Taveras.

Taveras a foulé le tapis rouge en portant une robe blanche avec une robe qui avait une image de Jésus-Christ. Alors que l’actrice et mannequin montait les escaliers, elle a essayé de réparer son train pour afficher l’image. Cependant, l’huissier a bloqué Taveras et l’a précipitée dans les escaliers.

Dans la vidéo, Taveras est visiblement contrarié par l’huissière qui l’a bloquée et ne lui a pas permis de poser correctement. Une fois que Taveras a atteint le haut des escaliers, elle s’est retournée pour lui faire signe. L’huissier a établi un contact physique avec Taveras pour la retourner. Taveras a ensuite repoussé l’agent de sécurité et a continué à avancer.

Nicki Hilton était derrière Taveras et a été témoin de l’incident.

Même si Taveras n’a pas pu afficher correctement sa robe sur les marches de Cannes, une fois à l’intérieur du théâtre, elle a pu montrer sa robe, que Giannina Azar a conçue avec l’image peinte à la main par Yan Páez.

L’incident entre l’huissier et Taveras s’est produit quelques jours après que Rowland ait vécu quelque chose de similaire en montant les escaliers.

« La femme sait ce qui s’est passé, je sais ce qui s’est passé », a déclaré Rowland à l’AP lors du gala de l’amfAR à Cannes jeudi. « J’ai une limite et je la respecte, et c’est tout. Et il y avait d’autres femmes qui fréquentaient ce tapis et qui ne me ressemblaient pas vraiment, et elles n’ont pas été réprimandées, ni repoussées, ni invitées à descendre. J’ai tenu bon et elle avait l’impression qu’elle devait tenir bon. Mais j’ai tenu bon.