Usher dit qu’il a chaperonné Beyonce quand il était adolescent, dans une nouvelle interview – Hollywood Life

Crédit d’image : Jordanie Strauss/Invision/AP/Shutterstock

Huissier44 ans, a admis qu’il était autrefois une sorte de Beyoncél’ancienne « baby-sitter », dans une nouvelle interview. Le chanteur est apparu en tant qu’invité dans un récent épisode de l’émission de radio britannique Petit-déjeuner capital avec Roman Kemp, et a révélé qu’il connaissait le crooner « Halo » de 41 ans alors qu’elle n’avait que 11 ou 12 ans. Il a également dit qu’il avait agi en tant que « chaperon » pour elle et d’autres à un moment donné, alors qu’il avait environ 14 ans.

« Fait amusant, j’ai connu Beyoncé quand elle avait 12 ans, 11 ans », a-t-il déclaré lors de l’émission via Personnes. « Elle faisait partie d’un groupe du nom de Les poupées. Je ne sais pas si je pourrais me considérer comme leur baby-sitter, mais j’ai eu un moment où je devais regarder The Dolls.

Usher a signé son premier contrat d’enregistrement avec LaFace Records à seulement 14 ans, après avoir passé une audition avec un directeur du disque. LA Reid. L’expérience est ce qui l’a amené à interagir avec Beyonce et ses anciens camarades de groupe.

« J’étais à Daryl Simmons‘ house », a-t-il poursuivi, faisant référence au producteur de disques et auteur-compositeur connu pour avoir travaillé avec LA et Kenneth « Babyface » Edmondsles co-fondateurs de LaFace Records. « [Daryl] travaillait avec [The Dolls] à l’époque, et il se trouve que j’étais là-bas et qu’ils travaillaient sur une session. J’ai en quelque sorte trouvé mon chemin pour devenir leur genre, je ne sais pas, chaperon, nounou ou quelque chose comme ça – la personne la plus âgée dans la pièce.

Usher et Beyonce collaboreront plus tard à l’âge adulte avec Lil Wayne sur la chanson à succès « Love In This Club, Pt. II » en 2008. Il a fini par passer 14 semaines impressionnantes dans les charts et a atteint la 18e place du Billboard Hot 100.

Après avoir rencontré Usher dans son enfance, puis s’être introduit dans l’industrie de la musique avec L’enfant du destin dans les années 1990, Beyonce a commencé une carrière solo très réussie avec l’album de 2003 Dangereusement amoureux. Elle se produit actuellement devant des foules à guichets fermés sur elle Visite Renaissancequi présente également sa fille aînée Blue Ivy Carter11 ans, qu’elle partage avec son mari JAY Z. Usher connaît également une carrière musicale réussie avec sa résidence à Las Vegas, Mon cheminà Dolby Live au Park MGM.

