Usher a une réflexion émotionnelle sur la route vers le spectacle de la mi-temps du Super Bowl

Usher a été en fuite ces derniers temps, et ce train ne s’arrêtera pas de sitôt. Le chanteur huit fois lauréat d’un Grammy termine actuellement une résidence à succès à Las Vegas après une brève pause en septembre pour une résidence à Paris, et se prépare pour une nouvelle ère avec son prochain album studio, « Coming Home ».

Après 30 ans passés comme un pilier du R&B, Usher prend ce temps pour réfléchir à ce qui l’attend alors qu’il entre dans une nouvelle ère, celle qu’il appelle son « magnum opus ».

“[Vegas] a réuni tout le monde », m’a dit Usher dans l’épisode inaugural de « I Know That’s Right », le podcast du HuffPost sur l’actualité du divertissement et la culture Internet. Il a déclaré que sa résidence et ces dernières années l’avaient mis sur la bonne voie pour pouvoir s’attaquer à une chose qui figurait sur sa liste de choses à faire depuis un certain temps : une performance à la mi-temps du Super Bowl.



“Je suis très chanceux d’avoir reçu cet appel de Jay Z disant qu’il était temps, et bien sûr, j’étais prêt, et je suis prêt pour cela”, a déclaré le chanteur de “My Way”. « Je peux vous dire qu’il faut s’attendre à une célébration, une célébration de la vie pour ceux qui ne peuvent pas être ici avec moi pour cette représentation. Je vais faire la fête pour eux. … Nous fêterons les 30 ans de ma carrière. Je vais faire la fête parce que la musique a été ce tissu conjonctif entre moi et les gens, parce que pour chaque expérience que j’ai vécue, je l’ai mise en musique et peut-être que cela nous a donné quelque chose sur quoi pleurer, cela nous a donné quelque chose qui nous a donné de la vulnérabilité et transparent pour.



Au cours de l’interview, Usher a pris le temps d’honorer la vie de son ami et batteur Aaron Spears, décédé le mois dernier à l’âge de 47 ans. Il a également mis l’accent sur la vie de ses enfants. Le musicien s’est associé à Sanofi pour encourager les familles à tester tôt le diabète de type 1 avec « The 1 Pledge ». Son enfant, dont il a demandé à ne pas être identifié, a reçu un diagnostic de maladie à l’âge de 6 ans. Cela a été un choc pour Usher, mais il a déclaré qu’il souhaitait être plus vulnérable à propos de leur histoire afin d’aider d’autres familles.

“Si j’avais eu cette opportunité, je me serais vraiment senti mieux préparé”, a-t-il déclaré. « La plus grande préparation, c’est le fait que j’étais disponible. J’aime mes bébés. J’aime mes enfants et je veux qu’ils vivent une vie incroyable qui s’épanouit et leur permette de faire tout ce qu’ils veulent faire, et leur donne les outils dont ils ont besoin pour le faire. Ce voyage commence donc par s’informer.



Usher devient vulnérable à propos de sa paternité, de sa résidence, du 20e anniversaire de « Confessions » et de son prochain album (sortie le 11 février, jour du Super Bowl) dans cette interview intime :