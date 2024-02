Usher a gardé secrets les projets de mariage des co-stars du Super Bowl | Divertissement

Usher a gardé secrets ses projets de mariage auprès de ses collaborateurs de l’émission à la mi-temps du Super Bowl.

La pop star de 45 ans s’est mariée avec sa petite amie de longue date Jennifer Goicoechea le dimanche du Super Bowl (11.02.24) alors qu’ils étaient à Las Vegas pour sa performance au grand match et Lil Jon – qui partageait la scène avec lui – a admis que le chanteur avait gardé ses projets totalement secrets.

Lil Jon a dit Etonline.com: “Il ne nous a rien dit. Mais je l’ai vu [the wedding news] dans la presse, bien sûr. Mais non, j’allais lui donner une pause et j’allais l’appeler et juste le féliciter, comme s’il avait travaillé dur pour ça.”

La star des Black Eyed Peas, William – qui a également joué avec Usher pendant le match – n’avait également aucune idée du mariage. Il a déclaré au média : “Oh mec, je ne le savais même pas ! Félicitations, mon frère. Je n’ai jamais su ça. C’est génial, je suis vraiment fier de lui.”

Un porte-parole d’Usher a confirmé que le mariage avait eu lieu dimanche soir, déclarant à PEOPLE : “Nous pouvons confirmer qu’Usher et Jennifer Goicoechea ont franchi une nouvelle étape dans leur relation et se sont mariés dimanche soir à Las Vegas entourés d’amis proches et de leur famille.

“Ils ont tous les deux hâte de continuer à élever leurs enfants ensemble, entourés d’amour et remercient tout le monde pour leurs bons vœux.

La cérémonie a eu lieu dans une chapelle extérieure appelée Vegas Weddings’ Terrace Gazebo qui peut accueillir 30 invités et la mère d’Usher, Jonetta Patton, a été le témoin du couple.

Après le Super Bowl, le couple a été photographié portant des tenues assorties entièrement blanches et Usher portait une bague en or à son doigt de mariage.

Usher sort avec la directrice musicale Jennifer depuis octobre 2018 et ils sont parents d’une fille Sovereign, née en 2020, et d’un fils, arrivé en 2021.

Il était auparavant marié à Tameka Foster – la mère de ses fils Usher « Cinco » Raymond V, 16 ans, et Navid Ely, 15 ans – de 2007 à 2009.

Avant sa performance au Super Bowl, Usher a parlé de sa relation en disant à PEOPLE : “Écoutez, quand vous trouvez quelqu’un que vous savez être un excellent partenaire, bien sûr, c’est un honneur et un plaisir de pouvoir partager la vie avec quelqu’un qui veut pour le partager avec vous et vous aime, qui vous êtes.

“Nous nous sommes évidemment engagés à vivre ensemble à cause de nos enfants. Il ne serait pas étrange que nous nous mariions. Nous l’avons déjà fait ici. Vous voyez ce que je dis ?

“Et nous allons être dans la vie l’un de l’autre jusqu’à notre mort, évidemment, parce que nous avons quelque chose à partager. C’est magnifique. Nos enfants. Mais pas à cause de ça. J’ai vraiment l’impression d’avoir un partenaire incroyable que je respecte. “.