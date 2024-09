Usher a déclaré avoir été témoin de « choses assez folles » alors qu’il vivait avec Diddy dans une ancienne interview : « Il y avait toujours des filles… »

Dans une ancienne interview refaite à neuf, Usher a révélé avoir vu une série de « choses très curieuses » lorsqu’il vivait avec Sean « Diddy » Combs pendant son adolescence. Le chanteur a emménagé avec Diddy alors qu’il avait 14 ans, au printemps 1994. La raison derrière ce déménagement était de donner au jeune Usher un avant-goût de la grande vie, comme le rapporte LA Reid. L’ancienne vidéo date de l’apparition du chanteur de U Got It Bad dans The Howard Stern Show en 2016. Usher se souvient avoir vécu chez Diddy à 14 ans et avoir assisté à des fêtes sauvages et à des événements curieux. (@Usher/X, REUTERS/Andrew Kelly/Photo d’archives)

Usher révèle ce qu’il a vu chez Diddy

Dans la vidéo de l’interview qui a été refaite, lorsqu’on lui a demandé si la maison de Diddy était le centre de toutes ces fêtes sauvages et de ces orgies non-stop, le chanteur a répondu : « Pas vraiment… J’ai eu la chance de voir certaines choses… Je ne sais pas si je pouvais me laisser aller et même comprendre ce que je regardais. » Il a ajouté : « C’était assez sauvage. C’était fou. Il y avait des choses très curieuses qui se passaient et je ne les comprenais pas forcément », comme le rapporte le Daily Express US.

En 2004, il a révélé que Diddy l’avait exposé à « un ensemble de m**des totalement différent – le sexe, plus précisément », dans une interview pour Rolling Stone. Les anciens clips de l’interview ont refait surface après l’arrestation de Diddy à Manhattan lundi soir. Il a ensuite été accusé de trafic sexuel, de racket et de transport à des fins de prostitution.

Usher évoque les « bas-fonds bouillonnants » de l’industrie

Usher a décrit le côté torride de l’industrie, derrière l’éclat glamour, ainsi : « Le sexe est tellement chaud dans l’industrie, mec. Il y avait toujours des filles autour. Vous ouvriez une porte et vous voyiez quelqu’un le faire, ou plusieurs personnes dans une pièce en train de faire une orgie. Vous ne saviez jamais ce qui allait se passer. »

La maison de Diddy a été perquisitionnée par la Sécurité intérieure qui a découvert des armes comme des AR-15, un millier de bouteilles de lubrifiant et divers stupéfiants. Il a également été accusé d’avoir organisé des Freak Offs avec l’aide de son équipe. Rejoignant une longue liste de célébrités, Usher est également resté silencieux sur les procédures et les allégations du propriétaire de Bad Boy Records, étant donné que les deux sont toujours de très bons amis.