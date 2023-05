USFL Week 7 Top jeux: les Maulers de Pittsburgh mènent les Stars de Philadelphie

La semaine 7 de la saison de l’USFL est remplie de confrontations qui ont de sérieuses implications pour les séries éliminatoires, et nous vous avons couvert de toute l’action d’une liste du samedi qui comprend une paire de compétitions cruciales.

Ce soir, les Maulers de Pittsburgh (2-4) tenteront de rebondir après une défaite par jeu blanc lors de la semaine 6 et de vaincre les Stars de Philadelphie (3-3) (21 h HE sur FS1 et l’application FOX Sports).

Plus tôt, les Birmingham Stallions ont affronté les New Orleans Breakers dans une bataille pour la première place de la division sud, les Stallions l’emportant avec une victoire 24-20.

Voici les meilleurs moments !

Maulers de Pittsburgh contre les Stars de Philadelphie

Départ rapide

Le receveur large des Stars, Terry Wright, a lancé le coup d’envoi d’ouverture jusqu’à la ligne de 47 verges des Maulers, et ils ont capitalisé sur la position optimale sur le terrain. Lors du sixième jeu de l’entraînement, Matt Colburn II a percuté la défense de Pittsburgh pour un gain de 22 verges, comme indiqué ci-dessous, plaçant le ballon sur la ligne des 1 verges. Un jeu plus tard, Coburn a couru dans un touché.

Réponse forte

Les Maulers ont récupéré ces sept points sur leur première possession.

Après avoir fait entrer le ballon dans le territoire de Philadelphie, Pittsburgh a converti un quatrième et un 2, alors que le quart-arrière Troy Williams a frappé l’ailier serré Matt Seybert pour un achèvement de 11 verges. Plus tard dans le trajet, le porteur de ballon Madre London a tranché et coupé en dés pour une course de 23 verges, comme indiqué ci-dessous. Deux jeux plus tard, Bailey Gaither a effectué un transfert dans la zone des buts.

Encore un gros retour

Wright a de nouveau retourné le terrain lors du coup d’envoi qui a suivi, le faisant courir jusqu’à la ligne de 37 verges des Maulers. Cela dit, Pittsburgh a bloqué l’offensive de Philadelphie, menant finalement à un panier de 30 verges de Luis Aguilar.

Plus tard!

Eh bien, ce jeu est bien parti.

Après avoir tenu Philadelphie à un panier, Pittsburgh a pris les devants au coup d’envoi qui a suivi lorsque Josh Simmons a couru sur 88 verges pour le touché. Les Maulers menaient 14-10 après le premier quart.

Exploiter!

Aguilar a réussi un panier de 45 verges et les Stars ont récupéré le ballon au-delà du milieu de terrain après avoir profité d’une erreur des Maulers.

Williams a tenté de faire passer le ballon à l’arrière Mason Stokke, mais il a raté la passe, et le demi de coin des Stars Stanford Samuels III l’a intercepté et l’a ramené à la ligne des 43 verges des Maulers.

Cela dit, les Stars n’ont pas été en mesure de transformer l’interception en points, car ils ont ensuite eu des problèmes sur le snap and hold pour une tentative de field goal d’Aguilar.

Prendre l’avantage

Pittsburgh a transformé l’erreur de Philadelphie en son troisième touché.

Au huitième jeu de l’entraînement, Williams a frappé Isiah Hennie dans le coin arrière de la zone des buts pour un score de 17 verges.

Atteindre pour cela

L’ailier rapproché des Stars Ryan Izzo a donné le coup d’envoi à la ligne de 48 verges des Maulers, et une paire de pénalités défensives les a aidés à descendre sur le terrain. Plus tard dans l’entraînement, le quart-arrière Case Cookus a frappé le receveur Samuel Akem, qui a atteint le ballon au-dessus de la ligne de but pour le touché.

Les Maulers ont réussi à obtenir des points au tableau avant la mi-temps lorsque Lirim Hajrullahu a lancé le ballon hors des limites. Le botteur Chris Blewitt a ensuite inscrit un panier de 49 verges pour Pittsburgh, qui a pris une avance de 24-20 à la mi-temps.

Juste un gâchis absolu

Simmons a dirigé le coup d’envoi de la deuxième mi-temps du milieu de terrain pour les Maulers avant d’être dépouillé par Akem. Amani Dennis a récupéré le ballon perdu pour les Stars et l’a renvoyé jusqu’à la ligne de 47 verges des Maulers…

… mais sur le troisième jeu du disque, Cookus a été intercepté par la sécurité des Maulers Arnold Tarpley III dans la zone des buts.

