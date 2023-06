USFL: les Maulers et les généraux reçoivent des bracelets « meilleur ami pour toujours »

Des bracelets d’amitié, quelqu’un ?

La semaine dernière, le Canton Hub est devenu sentimental en offrant à plusieurs joueurs de l’USFL des bracelets d’amitié des New Jersey Generals et des Pittsburgh Maulers.

Les bracelets ont été un succès auprès des joueurs en raison de quelques-unes de leurs réactions.

Prenez le plaqueur défensif des Maulers Will Miles, qui s’est exclamé « awww c’est tellement mignon! » alors qu’il s’approchait de la caméra pour recevoir le sien. Fellow Maulers DT Boogie Roberts aimait aussi le sien et a montré son appréciation en l’enroulant autour de son poignet immédiatement avant de lui donner un baiser affectueux.

Le coin des généraux Meiko Dotson a déclaré qu’il garderait le bracelet pour toujours, tandis que son coéquipier Brandon Haskin a qualifié son personnel de « meilleur » pour leur geste attentionné.

Mais combien de joueurs ont conservé les cadeaux dont ils semblaient être si reconnaissants ?

Maulers QB Troy Williams a expliqué qu’il laissait sécher son bracelet après qu’il ait résisté aux éléments lorsqu’il a été confronté le lendemain. Son excuse a reçu une note de six sur 10 de la part du personnel de l’équipe. Sheldrick Kirk et Tre Walker étaient les deux seuls hommes qui l’ont gardé près de chez eux depuis Pittsburgh, car les deux ont été montrés en les portant autour de leurs chevilles. Quant au reste de leurs coéquipiers, la douche, l’inconfort et la rupture du bracelet lors de l’entraînement étaient d’autres « excuses » données pour leurs disparitions.

Du côté des généraux, Haskin a doublé son penchant antérieur, montrant ses nouveaux bijoux tout en souriant. Plusieurs autres généraux avaient également le nouveau matériel avec eux, notamment les porteurs de ballon Darius Victor et Kingston Davis, le centre Evan Heim, l’ailier serré Wes Saxton et le secondeur Mike Bell Jr., qui a chanté la chanson « BFF » de Spongebob lors de la diffusion de la sienne.

Donc, pour référence future, si jamais vous songez à envoyer à votre joueur préféré un témoignage de votre appréciation, vous saurez à qui vous pouvez faire confiance pour en prendre soin.