USFL 2023 : Prédictions pour le MVP, l’équipe de toutes les ligues et plus

RJ Jeune FOX Sports National College Football Analyst

L’USFL est remplie de joueurs exceptionnels, dont certains se sont révélés être un cran au-dessus des autres.

L’équipe All-USFL est une façon de reconnaître ceux qui se sont démarqués en 2023.

Et tandis que ces lauréats – ainsi que les principaux prix de la ligue pour la saison – seront annoncés au cours des prochaines semaines, la fin de la saison régulière est le moment idéal pour faire des prédictions.

Sans plus tarder, et après avoir profité de l’intégralité d’une saison passionnante, voici mes choix pour les principales récompenses de l’USFL et les équipes All-USFL pour 2023.

MVP : Alex McGoughQB, Étalons de Birmingham

Si le joueur le plus utile est décerné à un joueur qui a démontré qu’il était exactement cela – le plus apprécié – il est difficile d’exagérer à quel point McGough a été précieux pour les Stallions au poste de quart-arrière.

Non seulement il a mené les champions en titre de l’USFL à un deuxième titre consécutif en saison régulière dans la division sud, mais il l’a fait après avoir été contraint de quitter le banc en raison d’une blessure de fin de saison au partant J’Mar Smith.

Chaque semaine qui passe, McGough a démontré sa capacité à réparer les jeux cassés, à gagner la confiance de l’entraîneur des Stallions Skip Holtz et à faire des jeux gagnants qui ont permis aux Stallions d’atteindre un dossier de 8-2.

En 10 semaines, il a totalisé 2 507 verges – 403 au sol – avec 25 touchés au total pour seulement cinq interceptions.

Joueur offensif de l’année : Marc ThompsonRB, Joueurs de Houston

Le porteur de ballon vedette des Gamblers est devenu le détenteur du record moderne d’une saison de l’USFL pour les touchés précipités avec 14 matchs sur 10. Il a terminé deuxième de la ligue pour les verges au sol avec 654, au cours d’une saison au cours de laquelle les Gamblers n’ont perdu qu’un match avant une apparition en séries éliminatoires en 2023.

Joueur défensif de l’année : Kyhava TezinoKG, Maulers de Pittsburgh

Aucun joueur n’a été plus significatif pour sa défense que Tezino pour les Maulers. À la tête de l’une des unités les plus sous-évaluées de la ligue, Tezino a réussi 94 plaqués avec deux interceptions.

Il a dirigé une défense des Maulers qui a été dominante lors de sa dernière sortie de la saison régulière, marquant sept plaqués et tenant les Generals du New Jersey à seulement six points dans une victoire qui a propulsé Pittsburgh dans les séries éliminatoires de l’USFL.

Voici mes choix pour l’équipe All-USFL 2023.

INFRACTION

Stratège

Alex McGough, étalons de Birmingham

Revenir

Mark Thompson, Joueurs de Houston

Extrémités serrées

Sage Surratt, disjoncteurs de la Nouvelle-Orléans

Jace Sternberger, étalons de Birmingham

Tacles offensifs

Jarron Jones, Memphis Showboats

Avery Gennesy, Joueurs de Houston

Gardes offensifs

Calvin Ashley, généraux du New Jersey

Paul Adams, Breakers de la Nouvelle-Orléans

Centre

CJ Perez, étoiles de Philadelphie

Récepteurs

Justin Hall, Joueurs de Houston

Corey Coleman, Stars de Philadelphie

Davion Davis, étalons de Birmingham

LA DÉFENSE

Précipitateurs de bord

Breeland parle, Panthers du Michigan

Hercules Mata’afa, généraux du New Jersey

Ligne défensive intérieure

Keonte Schad, Breakers de la Nouvelle-Orléans

Toby Johnson, généraux du New Jersey

Secondeurs

Frank Ginda, Panthers du Michigan

Kyahva Tezino, Maulers de Pittsburgh

Cornerbacks

Amani Dennis, étoiles de Philadelphie

Mark Gilbert, Maulers de Pittsburgh

Sécurités

Arnold Tarpley III, Maulers de Pittsburgh

Troy Warner, Memphis Showboats

Kai Nacau, Panthers du Michigan

ÉQUIPES SPÉCIALES

Revenants

Derrick Dillon, Memphis Showboats

Josh Simmons, Maulers de Pittsburgh

Botteur

Luis Aguilar, étoiles de Philadelphie

Parieur

Matt Mengel, Maulers de Pittsburgh

