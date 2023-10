[User Guide] Protégez votre équipement de vélo avec le Galaxy SmartTag2 – Samsung Global Newsroom

À un moment donné, tous les propriétaires de vélos ont ressenti l’angoisse de perdre leur vélo. Il est souvent difficile de retrouver un vélo disparu, ce qui conduit à environ 35 000 vélos1 chaque année, ils sont abandonnés dans les rues et finissent dans les décharges en Corée.

Samsung Electronics propose une nouvelle solution pour aider à atténuer ces inquiétudes pour les propriétaires de vélos. Récemment annoncé lors de la Samsung Developer Conference 2023 (SDC23), le Galaxy SmartTag2 – un accessoire mobile qui indique aux utilisateurs où se trouvent leurs biens grâce à Bluetooth et SmartThings Find sans avoir besoin de GPS – est une nouvelle façon d’aider à prévenir la perte de vélo.

Avec une taille beaucoup plus petite par rapport au modèle précédent, l’étiquette améliorée peut être facilement fixée n’importe où. L’emplacement de recherche du Galaxy SmartTag2 est devenu encore plus précis, grâce à la prise en charge de l’ultra large bande (UWB). Avec le mode Perdu, vos informations de contact et vos messages peuvent être partagés avec toute personne qui localise vos affaires lorsqu’elle identifie le Galaxy SmartTag2 avec un smartphone compatible NFC.

Poursuivez votre lecture pour découvrir comment le Galaxy SmartTag2 peut vous aider à vous préparer pour votre balade et à protéger votre vélo.

ÉTAPE 1. Connectez le Galaxy SmartTag2 à votre appareil Galaxy, puis attachez l’étiquette à votre vélo.

Pour activer le Galaxy SmartTag2, commencez par enregistrer l’appareil dans votre application SmartThings. Le processus est simple : le SmartTag2 sera automatiquement détecté lorsqu’il sera placé à proximité de votre smartphone ou tablette Galaxy. Apportez simplement l’étiquette sur votre téléphone ou votre tablette lors de l’enregistrement initial, et une fenêtre contextuelle avec les instructions d’installation vous guidera de manière transparente tout au long de la configuration.

Suivez les instructions à l’écran pour enregistrer le SmartTag2 sur votre application SmartThings. Ensuite, donnez un nom à l’objet que vous marquez, par exemple « Vélo ». Vous pouvez modifier ce nom quand vous le souhaitez.

Une fois la configuration terminée, il est temps de fixer le SmartTag2 à votre vélo. Le Galaxy SmartTag2, connu pour son design élégant et compact, peut être placé en toute sécurité dans la pochette de votre vélo ou discrètement sous la selle, le gardant hors de vue.

Si vous souhaitez dissimuler complètement le Galaxy SmartTag2, essayez d’utiliser l’étui de protection dédié.2 Placez simplement l’étiquette à l’intérieur de cet étui de protection et fixez-la derrière le porte-bidon de votre vélo pour cacher complètement l’étiquette.

ÉTAPE 2. Si vous ne trouvez pas votre vélo, essayez de vérifier son emplacement et de rechercher l’itinéraire à l’aide de SmartThings Find.

Et si vous perdiez votre vélo ? La première étape consiste à ouvrir SmartThings Find dans l’application SmartThings sur votre smartphone et à localiser rapidement l’emplacement actuel de votre vélo.

Une fois que vous avez identifié l’emplacement de votre vélo perdu sur la carte, vous pouvez vous y rendre rapidement à l’aide de la fonction Naviguer pour obtenir un itinéraire. SmartThings Find prend en charge des applications populaires telles que Naver Map, Kakao Map et T Map, vous permettant de choisir votre carte préférée et facilitant la récupération de votre vélo.

ÉTAPE 3. Trouvez plus précisément l’emplacement de votre vélo perdu à l’aide de la caméra AR

Si vous avez atteint un endroit proche de l’endroit où votre vélo perdu est affiché sur l’application cartographique mais que vous ne parvenez toujours pas à localiser exactement où il se trouve, cliquez sur Rechercher à proximité pour le retrouver à l’aide des signaux transmis par le Galaxy SmartTag2.

Doté de la technologie UWB, le Galaxy SmartTag2 offre la fonction Rechercher à l’aide de l’appareil photo, qui utilise la réalité augmentée (AR) pour vous aider à trouver vos objets avec plus de précision et de facilité. Après avoir appuyé sur Rechercher à l’aide de l’appareil photo, vous pouvez retrouver votre vélo perdu en suivant les flèches sur votre écran.

ÉTAPE 4. Ajoutez une couche de sécurité supplémentaire avec le mode perdu

Le mode perdu ajoute un autre niveau de sécurité dans la protection de votre vélo. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pouvez ajouter vos coordonnées et vos messages, les rendant accessibles à toute personne qui trouve votre vélo et scanne le Galaxy SmartTag2 à l’aide d’un lecteur NFC sur son smartphone.

Grâce aux capacités Bluetooth Low Energy (BLE), le tag détectera et enverra des notifications aux autres utilisateurs du Galaxy passant devant votre vélo. Le mode perdu empêche également les autres utilisateurs de Galaxy de se connecter à votre Galaxy SmartTag2 en verrouillant le processus de couplage.

Le Galaxy SmartTag2 est doté de fonctionnalités de sécurité supplémentaires. La fonction Notifier en cas d’abandon vous avertit si votre vélo s’éloigne trop de votre smartphone. De plus, la fonction Historique de localisation vous permet de consulter l’historique de localisation de votre vélo de la semaine dernière, offrant ainsi une assurance supplémentaire que votre précieux vélo reste sain et sauf.

Grâce au Galaxy SmartTag2, vous pouvez rouler à vélo en toute tranquillité d’esprit, sachant que vous pouvez suivre sa position à tout moment et en tout lieu. Restez à l’écoute de Samsung Newsroom pour plus de trucs et astuces pour le Galaxy SmartTag2.

1 Nombre moyen de vélos abandonnés collectés de 2019 à 2021 (Source : Statistics Korea Service coréen d’information statistique (KOSIS)à compter de septembre 2022)

2 Les accessoires de l’étui de protection pour le Galaxy SmartTag2 sont vendus séparément.