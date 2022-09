[User Guide] Comment tirer le meilleur parti du Galaxy Z Flip4 sous tous les angles – Samsung Global Newsroom

Les besoins personnels, les styles et les préférences évoluent constamment dans le monde moderne d’aujourd’hui. En tant que tels, les clients méritent des appareils qui peuvent suivre le courant : des expériences mobiles intelligentes qui sont aussi diverses et adaptables que les utilisateurs eux-mêmes. Le Galaxy Z Flip4 récemment lancé est exactement ce type d’appareil, affiné pour exprimer le style de son utilisateur à travers sa conception, ses fonctionnalités et même ses angles. Équipé d’un facteur de forme emblématique qui peut être positionné à différents degrés pour déverrouiller une multitude de fonctionnalités innovantes, il s’agit d’un smartphone conçu pour offrir l’expérience la plus personnalisée.

Samsung Newsroom a élaboré ce guide pour les utilisateurs, décomposant tous les angles pour montrer comment le facteur de forme unique du Galaxy Z Flip4 offre des expériences utilisateur personnalisées, à l’intérieur comme à l’extérieur.

∠ 0 degré : débloquez tout le potentiel de l’écran de couverture

Le Galaxy Z Flip4 offre une expérience de smartphone complète qui se plie en deux pour une capacité de poche compacte. Même plié, il se glisse facilement dans les poches des utilisateurs. De plus, de nombreuses fonctionnalités diverses sont même optimisées pour être utilisées sans l’ouvrir. Par exemple, avec Quick Setting, vous pouvez activer et désactiver le mode avion ou la lampe de poche et régler facilement la luminosité de l’écran. Répondez facilement aux messages, passez un appel ou accédez à votre Samsung Wallet1 — le tout à partir de l’écran de couverture de 1,9 pouces de Z Flip4. Vous pouvez même choisir facilement les widgets que vous souhaitez utiliser directement sur l’écran de couverture, ce qui rend la série Z Flip encore plus pratique et accessible.

En appuyant simplement deux fois sur le bouton latéral, vous pouvez activer Quick Shot. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de prendre des selfies haute résolution en utilisant les caméras principales de Z Flip4 directement depuis l’écran de couverture. Avec la prise de vue rapide améliorée qui prend désormais en charge un aperçu sur l’écran de couverture reflétant le rapport photo réel ainsi que le mode portrait, vous pouvez prendre des photos de qualité supérieure où et quand vous êtes. Vous pouvez même utiliser le Z Flip4 fermé comme miroir pour vérifier rapidement votre apparence avant de partir.

∠ 75 degrés : créez votre propre expérience de séance photo avec FlexCam

Capturez des photos et des vidéos de différents points de vue avec des angles plus audacieux que jamais avec Z Flip4. Avec FlexCam, vous pouvez utiliser vos caméras Galaxy Z Flip4 à différents angles pliés, ouvrant un large éventail de nouvelles perspectives jamais possibles auparavant sur les smartphones conventionnels — vous donnant plus de contrôle que jamais sur vos selfies.

Les caméras principales haute résolution et les aperçus des photos de l’écran de couverture font plus que permettre de superbes selfies. Ces fonctionnalités peuvent fonctionner avec le large éventail d’angles de Z Flip4 pour fournir des photos dynamiques de tout le corps, transformant votre smartphone en un trépied réglable qui tient parfaitement dans votre poche. Prenez le contrôle total de votre image et obtenez des angles élégants et flatteurs sans avoir besoin de transporter des accessoires ou de demander à d’autres de prendre des photos pour vous. Vous pouvez même incliner le Z Flip4 à 75 degrés et le placer sur le sol pour des photos audacieuses et stylistiques qui ne seraient pas déplacées sur la couverture d’un magazine de mode.

Vous sortez avec des amis et souhaitez prendre une photo de groupe ? Avec Z Flip4, personne ne doit être laissé de côté. Placez simplement votre appareil à l’angle que vous voulez sur une surface à proximité et prenez vos poses. FlexCam vous permet de déclencher l’appareil photo en levant la paume de votre main, le tout sans avoir à appuyer sur un bouton de l’appareil photo lui-même. Le son de l’obturateur vous permet de savoir que votre photo a été prise avec succès. Éliminez les minuteurs de l’appareil photo et les appels aléatoires à des inconnus pour des photos de groupe naturelles sans tracas.

∠ 90 degrés : fonctionnalités de l’appareil photo qui alimentent la création de contenu et la photographie polyvalente

Aujourd’hui, plus d’utilisateurs que jamais créent et apprécient du contenu vidéo court, comme Instagram Reels et YouTube Shorts, et Galaxy Z Flip4 est le compagnon idéal pour cela. Conçu en tenant compte des préférences de la génération Y et de la génération Z, Z Flip4 vous permet de créer facilement du contenu en ligne. Par exemple, vous pouvez prendre un vlog en utilisant l’enregistrement vidéo de haute qualité en mode Quick Shot, puis passer de manière transparente en mode Flex pour continuer à enregistrer en mode mains libres. — le tout sans jamais arrêter la vidéo.

Pour les prises de vue à main levée, le Galaxy Z Flip4 peut être tenu comme un caméscope. Bientôt, les utilisateurs pourront également essayer des photos à vol d’oiseau en tenant le smartphone plié à 90 degrés.

Z Flip4 est également parfait pour capturer des scènes nocturnes lors d’une promenade nocturne atmosphérique. Le Z Flip4 est équipé d’un capteur d’image 65 % plus lumineux que sa génération précédente, permettant des photos nocturnes de haute qualité, même lorsque le ciel est noir. Le mode Nightography est optimisé pour l’utilisation de l’appareil photo dans ces conditions et minimise l’effet délavé et flou utilisé pour rendre la photographie de nuit plus difficile à réaliser. Vous pouvez maintenant obtenir des photos lumineuses et nettes avec moins de bruit d’image.

∠ 115 degrés : Divisez l’espace de votre écran en fonction de votre multitâche2 Besoins

Avec sa quatrième génération, la série Z Flip a fait passer son mode Flex au niveau supérieur avec des fonctionnalités encore améliorées. Z Flip4 ajoute un pavé tactile en mode Flex qui vous permet de contrôler le curseur de la souris pour mettre en pause, rembobiner ou lire des vidéos sans décrocher l’appareil.

Le multitâche est également plus intuitif et plus facile à activer, grâce aux nouveaux gestes de balayage. Glissez simplement vers le haut sur l’écran avec deux doigts pour diviser votre écran en deux ou balayez vers le milieu à partir des deux coins supérieurs pour basculer instantanément les applications plein écran vers des fenêtres contextuelles. Avec le multi-fenêtre, vous pouvez regarder un film sur l’écran du haut tout en prenant des notes sur l’écran du bas, tout en discutant avec des amis sur un fil de messages et en planifiant votre itinéraire pour les rencontrer simultanément.

∠ 180 degrés : l’outil ultime d’expression de soi avec une gamme de couleurs et de combinaisons

Nos smartphones peuvent jouer un grand rôle dans l’expression de notre individualité, et le Galaxy Z Flip4 ne fait pas exception — vous pouvez compléter votre style avec un design haut de gamme dans des couleurs héritées, notamment Bora Purple, Graphite, Pink Gold et Blue. Avec la charnière plus mince, les bords raffinés, le verre contrasté et les cadres en métal brillant, le nouveau design est notre plus raffiné à ce jour.

Galaxy Z Flip4 Bespoke Edition offre également une expérience exclusive de personnalisation de l’appareil. Avec des options de couleurs étendues, y compris un cadre doré, argenté et noir, et des options de couleur avant et arrière, comme le jaune, le blanc, la marine, le kaki et le rouge, les utilisateurs peuvent choisir parmi 75 combinaisons différentes pour une palette de couleurs parfaitement adaptée à leurs styles.3

L’écran de couverture est le point central de la surface du Z Flip4 : c’est la partie du téléphone qui est la plus exposée et agit comme une fenêtre sur la personnalité de son utilisateur. Par exemple, les options complètes de personnalisation de l’affichage incluent la possibilité de modifier les arrière-plans dans divers formats tels que les images, les GIF et maintenant même la vidéo sur l’écran de couverture. Vous pouvez tirer parti des diverses fonctionnalités créatives de l’appareil photo de Z Flip4 pour créer le fond d’écran de couverture parfait, puis ajouter le style d’horloge de votre choix dans la liste étendue des modèles d’horloge pour compléter l’image.

Dès que vous ouvrez le Galaxy Z Flip4, une nouvelle expérience de technologie mobile se déroule sous vos yeux. De 0 à 180 degrés, c’est un appareil panoramique conçu pour s’adapter parfaitement à votre style de vie unique.

1 Fonctionnalité disponible uniquement dans certains pays.

2 Activez la fonction Flex Mode depuis Paramètres > Labs.

3 Le nombre de couleurs disponibles pour la combinaison diffère selon chaque pays.