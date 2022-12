USC QB Caleb Williams élu joueur AP de l’année

LOS ANGELES (AP) – Le quart-arrière du sud de la Californie, Caleb Williams, est le joueur de football universitaire de l’année de l’Associated Press, devenant le premier lauréat de l’école depuis 2005 avec sa première saison stellaire pour les Trojans.

Williams a reçu 32 des 46 votes de première place et 117 points au total des 25 meilleurs électeurs du sondage AP pour remporter le prix présenté par la Regions Bank. Le favori du trophée Heisman a terminé bien devant le quart-arrière du TCU Max Duggan, qui est arrivé deuxième avec six votes pour la première place et 64 points.

Le quart-arrière de l’Ohio State, CJ Stroud, a terminé troisième, avec Hendon Hooker du Tennessee quatrième et Stetson Bennett cinquième de Géorgie.

Le secondeur de l’Alabama Will Anderson Jr., le premier joueur défensif de l’année de la SEC à répéter, était le seul non-quart-arrière parmi les huit meilleurs votants de cette année, terminant sixième après avoir terminé quatrième la saison dernière.

Stroud et Hooker ont obtenu deux votes pour la première place chacun, tandis qu’un vote pour la première place est allé chacun à Bennett, Anderson et les porteurs de ballon vedettes Bijan Robinson du Texas et Blake Corum du Michigan. Le quart-arrière de l’Alabama Bryce Young, qui a remporté le prix AP la saison dernière, a terminé 11e cette année.

Williams, Stroud, Duggan et Bennett sont les finalistes du Heisman, qui sera présenté à New York samedi. Le gagnant du prix AP n’a différé du gagnant Heisman que deux fois au cours des deux dernières décennies.

Plus tard jeudi, lors de l’émission ESPN College Football Awards, Williams a également remporté le prix Maxwell en tant que joueur le plus remarquable du football universitaire, mais Duggan a battu Williams pour le prix Davey O’Brien en tant que meilleur quart-arrière du pays.

Parmi les autres gagnants figuraient Anderson, qui a remporté le prix Chuck Bednarik en tant que meilleur joueur défensif du pays; Olusegun Oluwatimi du Michigan, qui a remporté le trophée Outland en tant que meilleur joueur de ligne intérieure; et Robinson, qui a remporté le prix Doak Walker en tant que meilleur porteur de ballon du pays.

Le favori clair pour l’honneur AP était Williams, le passeur et coureur insaisissable avec un bras électrisant et de solides compétences en leadership. Le deuxième a suivi Lincoln Riley de l’Oklahoma à la côte ouest l’hiver dernier, et le duo a immédiatement ramené l’USC (11-2) à la notoriété nationale avec une amélioration de sept victoires par rapport au record de la saison dernière.

Williams a dépassé 4 075 verges avec 37 touchés en tête de FBS et seulement quatre interceptions cette saison, complétant 66,1% de ses passes tout en remportant le prix du joueur offensif de l’année du Pac-12. Il a également remporté le prix Walter Camp du joueur de l’année.

Sa capacité à éviter la pression défensive a frise parfois le surnaturelet il a accumulé 372 verges au sol et 10 touchés tout en établissant les records de l’école USC pour le total des touchés et le total des verges offensives (4 447) en une saison.

“Je pense qu’il est tout simplement élégant dans sa façon de jouer”, a déclaré le receveur de l’USC Kyle Ford. « C’est le seul mot pour le décrire. Il est là-bas et il est dans le champ arrière, zigzaguant et faisant des mouvements de rotation, et il ne se fait pas toucher et a un premier essai, et il est hors limites. Des trucs comme ça sont incroyables pour moi, des trucs qu’il réussit pendant un match. C’est un joueur, et c’est un gagnant.

Peut-être le plus impressionnant, Williams a joué un rôle essentiel en apportant cohésion, travail d’équipe et 11 victoires à un programme revenant d’une saison de quatre victoires avec un nouveau personnel d’entraîneurs et plus de deux douzaines d’ajouts de joueurs vétérans via le portail de transfert.

Bien qu’il détourne généralement les questions sur son propre jeu en louant ses coéquipiers, Williams admet que le leadership “signifie tout” pour lui.

“J’ai essayé d’en diriger davantage”, a-t-il ajouté. “Être dans une position où vous pouvez aller faire quelque chose de plus grand, ou faire quelque chose dont vous avez toujours rêvé quand vous étiez enfant, cela apporte cette compréhension que le moment est venu.”

Dès ses premières semaines à Los Angeles, Williams a accepté la responsabilité d’organiser et de motiver ce groupe de nouveaux coéquipiers. Il a rapidement cimenté des amitiés à travers la liste avec son charisme et sa personnalité optimiste.

“Parlez d’un mec sur lequel vous pouvez compter pour tout”, a déclaré le garde gauche de l’USC Andrew Vorhees. “Un gars qui se soucie vraiment de lui, qui soutient de toutes les manières, essaie vraiment d’être un gars qui rassemble les gens. C’est une fraternité pour lui.

L’USC est allé 11-1 en saison régulière, et Williams a disputé un match spectaculaire après l’autre, couronné par des victoires rivales contre UCLA et Notre Dame. Bien que les Troyens aient raté les éliminatoires de football universitaire après avoir perdu le match pour le titre Pac-12 contre l’Utah tandis que Williams a boitillé toute la soirée avec une blessure aux ischio-jambiers, l’USC n ° 8 terminera sa saison de retournement dans le Cotton Bowl contre Tulane.

Williams est le troisième lauréat du prix AP en six ans pour Riley, qui a également entraîné les quarts-arrière de l’Oklahoma Baker Mayfield (2017) et Kyler Murray (2018) aux trophées Heisman au cours des mêmes années.

L’USC connaît sa meilleure saison depuis le mandat de l’ancien entraîneur Pete Carroll, et les chevaux de Troie ont maintenant leur premier joueur AP de l’année depuis ces jours de gloire. Le quarterback Matt Leinart a remporté le prix en 2004, et le tailback Reggie Bush l’a réclamé l’année suivante.

Les deux ont ensuite remporté le Heisman, et Williams est favorisé pour remporter le huitième record de l’USC en tant que premier finaliste de l’école depuis 2005.

Autres récompenses remises jeudi soir :

– Jalin Hyatt du Tennessee a remporté le prix Biletnikoff en tant que meilleur receveur du pays.

– Tre’Vius Hodges-Tomlinson de TCU a remporté le prix Jim Thorpe du meilleur demi défensif.

– Christopher Dunn de l’État de Caroline du Nord a remporté le prix Lou Groza du meilleur botteur.

– Adam Korsak de Rutgers a remporté le Ray Guy Award en tant que meilleur parieur.

– Le receveur de Caroline du Nord, Tylee Craft, a remporté le Disney Spirit Award.

– Le joueur de ligne offensive de l’État de Floride, Dillan Gibbons, a remporté le trophée Wuerffel pour le service communautaire.

Avant jeudi :

– Jack Campbell de l’Iowa a remporté le prix Butkus en tant que meilleur secondeur du pays.

– Brock Bowers de Géorgie a remporté le prix Mackey du meilleur bout serré.

– Oluwatimi a remporté le trophée Rimington en tant que meilleur centre.

– Bennett a remporté le trophée Burlsworth en tant que meilleur joueur dont la carrière a commencé en tant que figurant.

– Anderson a remporté le prix Lombardi et a remporté le prix du joueur défensif Nagurski de l’année pour la deuxième année consécutive.

Greg Beacham, Associated Press