USC et Lincoln Riley ont une “clarté” sur les prochaines étapes après la perte du bol

Caleb Williams a déclaré qu’il n’était pas limité par une blessure aux ischio-jambiers qui, selon de nombreuses personnes, empêcherait le vainqueur du trophée Heisman de participer au Cotton Bowl.

À ce stade, le quart-arrière de la Californie du Sud a déclaré qu’il aurait dû courir avec un terrain ouvert devant lui sur un jeu où il a lancé une interception. Le choix a donné à Tulane une étincelle précoce dans la victoire 46-45 de la vague verte lundi.

Une sécurité tardive d’une attaque qui n’a pas botté de dégagement a donné au n ° 14 Tulane l’ouverture pour terminer un rallye frénétique, et la même défense qui a abandonné un Passe de touché de 87 verges juste après le choix de Williams n’a pas pu obtenir le dernier arrêt.

C’était la deuxième fois cette saison que Williams regardait le score décisif depuis la ligne de touche, avec peu ou pas de temps pour y faire quoi que ce soit.

“Toujours comme le ballon dans mes mains avec l’attaque et moi là-bas”, a déclaré Williams. “Mais j’aime aussi que ma défense soit là-bas. Ils ont eu des matchs où ils ont arrêté des gens plusieurs fois pour que nous puissions marquer des points.”

Les Trojans, huitièmes (11-3), n’auraient pas eu besoin de points s’ils avaient réussi à arrêter Tulane tardivement. Au lieu de cela, l’USC a dû se contenter de lier le plus grand revirement de l’histoire de l’école lorsque Alex Bauman a capté une passe de 6 verges avec 9 secondes restantes.

L’USC a embauché l’entraîneur Lincoln Riley loin de l’Oklahoma après une fiche de 4-8 la saison dernière, et Williams a rapidement suivi en tant que transfert. La vague verte (12-2) a infligé à Riley sa première défaite en six matchs au stade AT&T, domicile des Cowboys de Dallas.

Menant par huit à quatre minutes de la fin, les Troyens étaient sur leur ligne de 1 mètre après que Mario Williams ait raté un coup d’envoi hors limites. Austin Jones a été arrêté sans gain sur le premier jeu, puis tombé dans la zone d’en-but sur la seconde.

La vague verte a converti deux quatrièmes essais sur le parcours de 66 verges en points gagnants. La capture de Bauman a été jugée incomplète, mais la relecture l’a montré accroché au ballon et le gardant hors du sol alors que lui et le secondeur Eric Gentry se retournaient sur le tacle.

“Nous nous sommes évidemment mis dans une position phénoménale pour le faire, puis les trois équipes sont là à la fin avec le coup d’envoi abandonné et la sécurité, puis nous n’obtenons pas les arrêts dont nous avions besoin défensivement sur la ligne droite”, a déclaré Riley. “Les trois parties y ont contribué.”

Williams s’est blessé aux ischio-jambiers lors de la défaite 47-24 contre l’Utah lors du match de championnat Pac-12, ce qui a empêché l’USC de participer aux éliminatoires de football universitaire à quatre équipes.

Avec un championnat national n’étant plus une considération et l’école ayant annoncé que Williams avait une blessure importante, l’attention semblait se tourner vers la saison prochaine et vraisemblablement la dernière course de Williams au CFP avant de devenir pro. Le deuxième de 20 ans n’est pas encore éligible pour participer au repêchage de la NFL.

Williams a choisi de jouer dans le premier Cotton Bowl de l’USC en 28 ans, et faisait même partie des cinq joueurs qui ont géré les latéraux lors d’un jeu final désespéré à l’intérieur de l’USC 15 avec l’horloge expirée.

“Ça va s’attarder”, a déclaré Williams. “Vous perdez le dernier match de la saison, entrez dans l’intersaison, brûlez. N’ayez pas un autre match après. Ça va brûler.”

Williams a déclaré qu’il ferait sa part, en recrutant et autrement, pour aider les chevaux de Troie à améliorer la liste. De toute évidence, l’accent sera mis sur la défense après que l’USC a cédé 305 verges au sol, la cinquième fois cette saison, il a accordé au moins 500 verges au total.

“Nous connaissons les domaines dans lesquels nous devons nous améliorer”, a déclaré Riley. “Nous ne sommes pas venus ici pour un contrat d’un an. Celui-ci fait mal, mais il donne une clarté complète sur ce que nous devons faire ensuite.”

Reportage de l’Associated Press.

