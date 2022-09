USB4 Version 2.0 annoncée, capable d’une bande passante de 80 Gbps

L’USB Promoter Group vient d’annoncer la nouvelle norme USB4 Version 2.0 permettant des vitesses de transfert allant jusqu’à 80 Gbps, soit deux fois plus rapide que la version précédente du même protocole.

Les nouveaux câbles actifs de type C à 80 Gbit/s sont rétrocompatibles, vous pouvez donc les utiliser avec des connecteurs prenant en charge USB4 1.0, USB 3.2, USB 2.0 et Thunderbolt 3 et vice versa – les anciens câbles USB-C fonctionneront sur les ports USB4 version 2.0 même s’ils ne fournira pas les vitesses élevées.

Le plus grand avantage du nouveau protocole peut être utilisé par des écrans, un stockage, des concentrateurs et des stations d’accueil hautes performances. à aucun compromis sur les performances. De plus, la nouvelle norme fonctionne bien avec les dernières versions de DisplayPort et PCIe.

Plus de détails sur le nouveau protocole seront partagés lors de la conférence USB Developer Days 2022 le 1er novembre.

