USB-C ou Lightning, les deux versions d’AirPods Pro 2 restent en vente, mais soyez rapide

Tout comme l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Pro, les AirPods Pro 2 sont également passés du Lightning à l’USB-C en septembre dernier. Pourtant, quelques semaines plus tard, la version USB-C des AirPods Pro 2 est déjà tombée à un prix proche de celui de son frère Lightning, ce qui en fait une bonne affaire. Mais soyez rapide : il est peu probable que ce type de remises perdure longtemps.

Cette histoire fait partie de Amazon Prime Dayle guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

À l’heure actuelle, Amazon a le Version USB-C pour 200 $et Walmart propose la version Lightning pour 189 $. Ce dernier prix était le plus bas que nous ayons vu lors de la récente vente Prime Big Deal Days, et se situe à moins de 10 $ du prix le plus bas que nous ayons vu, point final. C’est également 49 $ à 60 $ de moins que ce que vous dépenseriez pour ces produits dans l’Apple Store.

Outre le nouveau port de chargement USB-C, ce sont essentiellement les mêmes écouteurs qui occupent la première place de notre liste des meilleurs écouteurs pour 2023. Eh bien, en quelque sorte : ils ont un meilleur indice de résistance à la poussière et prennent en charge le sans perte. audio au service de leur compatibilité avec le prochain casque Vision Pro d’Apple (ce que la version Lightning ne fait bizarrement pas). OK, ils peut ça sonne même un peu mieux aussi.

Cependant, que vous choisissiez l’USB-C ou l’ancienne version Lightning, vous bénéficierez de certaines des meilleures capacités de suppression du bruit que vous trouverez sur une paire d’écouteurs. Ils disposent également d’un mode transparence lorsque vous avez besoin d’être plus conscient de votre environnement et optimiseront automatiquement le volume en fonction de votre environnement. Les utilisateurs d’iPhone auront également accès à des fonctionnalités exclusives telles que l’audio spatial personnalisé et l’accès Siri mains libres. Et les AirPods Pro 2 sont dotés d’une recharge sans fil Qi et ont une autonomie impressionnante allant jusqu’à 30 heures avec une seule charge (avec l’étui de chargement).

Vous n’aimez pas Apple ? Il existe de nombreuses autres offres intéressantes sur les écouteurs.