Usain Bolt qualifie les progrès de la technologie Spike de «risibles et injustes»

Usain Bolt a déclaré que les progrès de la technologie des pointes qui pourraient aider à effacer ses records du monde sont risibles et que les nouvelles chaussures donnent également un avantage injuste sur les athlètes qui ne les portent pas. Après que les athlètes aient déchiré le livre des records de course de fond avec des chaussures à semelle épaisse et plaquées de carbone, la technologie s’est maintenant déplacée vers les pointes de sprint, où – bien qu’il y ait moins de temps dans une course pour que l’avantage ait un impact – il est toujours assez pour faire la différence.

« Quand on m’en a parlé, je ne pouvais pas croire que c’est ce à quoi nous sommes allés, vous voyez ce que je veux dire, que nous ajustons vraiment les pointes à un niveau où cela donne maintenant aux athlètes un avantage pour courir encore plus vite », Bolt a déclaré à Reuters dans une interview à Kingston.

Le détenteur des records du monde des 100 et 200 mètres a concouru dans les crampons Puma tout au long de sa carrière.

« C’est bizarre et injuste pour beaucoup d’athlètes parce que je sais que dans le passé, ils (les fabricants de chaussures) ont réellement essayé et l’instance dirigeante a dit » Non, vous ne pouvez pas changer les pointes « , donc savoir que maintenant ils le font réellement ça, c’est risible », a ajouté l’octuple champion olympique.

L’Américain Trayvon Bromell est favori pour remporter le titre de Bolt sur 100 m à Tokyo. Il est le plus rapide du monde sur la distance cette année avec 9,77 secondes, mais le médaillé de bronze mondial du 100 m 2015 est moins convaincu de l’impact des chaussures.

« Je ne pense pas qu’il y ait beaucoup de données pour montrer qu’ils ont une si grande amélioration », a déclaré Bromell, qui court pour New Balance, aux journalistes la semaine dernière.

« Je sais que nous (New Balance) construisons constamment sur ce que nous avons pour faire le pic parfait, mais pour moi personnellement en tant que coureur, j’ai toujours l’impression que ce n’est pas assez de données pour vraiment le montrer. »

Alors que d’autres entreprises proposent désormais des modèles de chaussures similaires, Nike semble sur le point de dominer et se targue d’être un leader de la technologie.

« Nous sommes juste plus intelligents dans la façon dont nous les concevons et les assemblons », a déclaré Nike dans un e-mail à Reuters.

La société a ajouté qu’elle s’efforce de maintenir ses athlètes à la pointe tout en respectant les règles.

Pesant sur les développements de la technologie des chaussures, World Athletics a déclaré : « Le règlement actuel (juillet 2020) a été conçu pour donner une certitude aux athlètes se préparant pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 reportés, pour préserver l’intégrité de la compétition d’élite et pour limiter le développement technologique aux niveau actuel jusqu’après les Jeux Olympiques de Tokyo, dans toutes les épreuves. »

Il a déclaré qu’un groupe de travail sur les chaussures visait à définir des paramètres pour atteindre un équilibre entre l’innovation, l’avantage concurrentiel et la disponibilité des produits.

En performance avec la Nike Air Zoom Maxfly, la double médaillée d’or olympique jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce a réalisé le 100 m le plus rapide en 33 ans le 5 juin à Kingston avec un record en carrière de 10,63 secondes.

Seule la détentrice du record du monde américaine Florence Griffith-Joyner est allée plus vite, avec 10,49 secondes à Indianapolis en 1988.

Mais Fraser-Pryce n’était pas disposée à négliger le travail qu’elle a fait pour devenir la femme la plus rapide du monde, même si elle s’entraîne et participe à la compétition.

« Vous pouvez donner les pointes à quelqu’un d’autre et ils ne feront probablement pas les mêmes choses que j’ai faites, donc je ne compte pas sur le travail acharné que mon entraîneur et moi avons fourni », le quadruple Le champion du monde du 100 m a déclaré à Reuters.

« Peut-être que la combinaison des deux – avoir de bons produits et de bons coureurs combinés – donne un très bon produit final. Donc pour moi, je ne peux pas à lui seul pointer les pointes. »

L’Américaine Sha’Carri Richardson, qui a perdu sa place au 100 m à Tokyo après avoir reçu une suspension d’un mois pour consommation de marijuana, est passée au sixième rang de la liste de tous les temps avec 10,72 secondes en avril en utilisant la chaussure.

L’entraîneur de sprint jamaïcain vétéran Stephen Francis a admis que des temps plus rapides sont exécutés dans les nouvelles pointes de sprint de Nike.

« Sur la base de preuves anecdotiques et sur la base du fait que vous avez des gens qui n’auraient jamais couru aussi vite qu’ils courent, je soupçonne qu’il peut y avoir un point, mais il n’y a aucune base scientifique pour le faire », a déclaré Francis à Reuters. de Kingston.

Quel que soit l’avantage, a-t-il déclaré, tout le monde peut bénéficier de la technologie Nike basée sur les règles établies par World Athletics.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici