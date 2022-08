Usain Bolt passe à la pose de la victoire de la marque | Actualité économique

La superstar de l’athlétisme Usain Bolt cherche à déposer un logo de sa légendaire pose de victoire.

La légende du sprint jamaïcain à la retraite et huit fois médaillé d’or olympique a déposé une demande auprès de l’Office américain des brevets et des marques la semaine dernière.

Le dossier indique qu’il l’utilisera pour commercialiser une gamme de produits, notamment des lunettes de soleil, des bijoux, des sacs et des articles de sport, ainsi que des restaurants et des bars sportifs.

Josh Gerben, un expert en marques basé à Washington DC, a déclaré à Bloomberg : “La liste est relativement longue.

“Le logo pourrait être sous licence ou il pourrait fabriquer ces produits lui-même.”

Bolt est connu dans le monde entier pour sa position caractéristique – se penchant en arrière et pointant vers le ciel – qu’il frappait régulièrement après avoir décroché de nombreuses médailles d’or et records du monde.

Il reste l’homme le plus rapide de l’histoire, détenant toujours les records du monde du 100 m et du 200 m.

Selon le dossier, le logo représente “la silhouette d’un homme dans une pose distinctive, avec un bras plié et pointant vers la tête, et l’autre bras levé et pointant vers le haut”.

Il a déjà demandé l’enregistrement d’une marque similaire il y a 12 ans, mais celle-ci a depuis expiré après avoir été inutilisée.

Bolt a été impliqué dans une série d’approbations d’entreprises au cours de sa carrière, notamment Puma sportswear et Virgin Media, où il a promu les vitesses à large bande.

Il a pris sa retraite de l’athlétisme aux Championnats du monde 2017 à Londres.

Il a essayé de passer au football professionnel et a eu un essai avec une équipe australienne mais n’a pas pu convenir d’un contrat, et en 2019 a annoncé que sa carrière dans le sport était terminée.

L’homme de 36 ans a un certain nombre d’intérêts commerciaux, bien qu’une société de location de scooters électriques éponyme qu’il a cofondée aurait fermé ses portes aux États-Unis au début du mois.