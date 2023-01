Usain Bolt licencie son directeur commercial après la disparition de 12 millions de dollars dans une affaire de fraude présumée

SAN JUAN, Porto Rico (AP) – Le sprinter jamaïcain Usain Bolt a déclaré aux journalistes vendredi qu’il était déconcerté par la disparition de 12,7 millions de dollars de son argent dans une société d’investissement privée locale sur laquelle les autorités enquêtent dans le cadre d’une fraude massive qui a commencé plus de il y a une décennie.

“Je ne suis pas fauché, mais cela m’a définitivement gâché”, a-t-il déclaré. « C’était pour mon avenir. Tout le monde sait que j’ai trois enfants. Je veille toujours sur mes parents et je veux toujours très bien vivre.

Les avocats de Bolt ont déclaré que le compte de l’athlète auprès de Stocks and Securities Limited, basé à Kingston, était passé de près de 12,8 millions de dollars à quelque 12 000 dollars. Ils avaient donné à l’entreprise jusqu’à vendredi pour restituer l’argent ou faire face à des poursuites civiles et pénales.

Il a déclaré au journal Jamaica Observer que le public devrait anticiper “l’attendu et l’inattendu” dans cette affaire.

“Il n’y a rien à dire à ce stade, compte tenu de ce qui se passe”, a-t-il déclaré. “Nous avons rencontré des personnes et nous traitons de certaines questions.”

En début de semaine, le ministre jamaïcain des Finances, Nigel Clarke, a annoncé que le directeur de la Commission des services financiers se retirait et que la Banque de Jamaïque serait désormais en charge de la régulation du système financier de l’île.

Il a déclaré que plusieurs agences gouvernementales et clients âgés ont également été touchés par la fraude présumée.

Les autorités jamaïcaines ont demandé l’aide du FBI et d’autres experts internationaux non identifiés, ajoutant que des clients avaient reçu de fausses déclarations concernant leurs soldes dans le cadre de la fraude présumée. Les responsables n’ont pas encore précisé combien de clients dans l’ensemble ont été touchés et combien d’argent au total il manque.