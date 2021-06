Usain Bolt a des jumeaux et les derniers ajouts portent des noms « éclairs »

Le grand sprinteur olympique de tous les temps Usain Bolt et son partenaire Kasi Bennett ont annoncé dimanche la naissance de jumeaux, qui ont été nommés Thunder Bolt et Saint Leo Bolt. Bolt a révélé la nouvelle sur Instagram avec une photo de famille pour la fête des pères, montrant un emoji éclair à côté du nom de chacun de ses enfants dans la légende, sans préciser quand les jumeaux sont nés. Bennett a également posté une photo du couple posant avec les jumeaux et leur fille Olympia Lightning Bolt sous-titrée : « Joyeuse fête des pères à mon amour de toujours ! @usainbolt Tu es le roc de cette famille et le plus grand papa de nos petits. Nous t’aimons un monde sans fin! »

Olympia Lightning est né en mai 2020 mais le nom n’a été annoncé que deux mois plus tard.

Bolt, 34 ans, qui a remporté huit médailles d’or aux Jeux de 2008, 2012 et 2016, ne participera pas aux Jeux olympiques de Tokyo retardés par Covid le mois prochain après avoir pris sa retraite en 2017.

Homme le plus rapide de l’histoire, Bolt détient les records du monde du 100 mètres et du 200 mètres. Il est le seul sprinteur à avoir remporté le double 100 m et 200 m lors de trois Jeux olympiques consécutifs.

Bolt, qui a remporté 23 médailles d’or de championnats majeurs au cours d’une brillante carrière, a tenté de se tourner vers le football professionnel après la fin de sa carrière sur piste, mais n’a pas réussi à obtenir un contrat et a pris sa retraite de tous les sports en 2019.

« C’était une bonne expérience. J’ai vraiment apprécié d’être dans une équipe et c’était très différent de l’athlétisme et c’était amusant tant que ça a duré », a-t-il déclaré à l’époque.

