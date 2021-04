USA Women va maintenant porter son attention sur le recours contre la décision du tribunal sur l’égalité de rémunération après avoir approuvé leur accord sur des conditions de travail égales.

La Fédération américaine de football (USSF) a réglé un procès de longue date concernant les conditions de travail et l’a soumis à la Cour fédérale de Los Angeles en décembre de l’année dernière.

Leur revendication d'égalité de rémunération, qui a été publiquement soutenue par le syndicat qui représente les joueurs masculins, a été rejetée par un tribunal en mai 2020.

















Apparaissant devant un panel du Congrès le mois dernier, la gagnante de la Coupe du monde Megan Rapinoe a appelé à l’action pour mettre fin aux inégalités entre les sexes aux États-Unis.



« Nous sommes heureux que la Cour ait approuvé les conditions de travail égales pour lesquelles les joueuses de l’USWNT se sont battues pendant de nombreuses années », a déclaré Molly Levinson, porte-parole des joueuses de l’équipe nationale féminine des États-Unis (USWNT).

« Enfin, donner à ces athlètes l’accès aux installations, à l’entraînement, aux soins et au soutien professionnel est la prochaine étape nécessaire dans le long et dur travail de développement du football féminin.

«Maintenant que cela est derrière nous, nous avons l’intention de faire appel de la décision de la Cour sur l’égalité de rémunération, qui ne tient pas compte du fait que les joueuses ont été payées à des taux inférieurs à ceux des hommes qui font le même travail.

«Nous nous engageons plus que jamais dans notre travail pour atteindre l’égalité de rémunération que nous méritons légalement et nous nous concentrons sur l’avenir et veillons à ce que nous laissions le jeu dans un meilleur endroit pour la prochaine génération de femmes qui joueront pour cette équipe et notre pays. «

Image:

Rapinoe pose avec ses récompenses individuelles à la fin de la Coupe du monde féminine en 2019



Les joueuses de l’équipe nationale féminine américaine ont poursuivi leur organe directeur en 2019, alléguant une discrimination fondée sur le sexe dans une action en justice contenant des plaintes concernant les salaires et les conditions de jeu.

La plainte était importante alors que l’équipe continuait de remporter son quatrième titre de Coupe du monde en France cet été-là, et les fans les ont soutenus, scandant «l’égalité de rémunération» lors de la finale de la Coupe du monde.

Le mois dernier, l’attaquant des USA Women Megan Rapinoe a renouvelé son appel pour l’égalité de rémunération, comparaissant devant un panel du Congrès et s’engageant à « porter ce flambeau » aux côtés de ses coéquipiers.

Rapinoe a déclaré au Comité de surveillance et de réforme de la Chambre que les vainqueurs de la Coupe du monde avaient dépassé les réalisations de leurs homologues masculins mais avaient reçu une rémunération et des conditions de jeu inadéquates.

« Nous avons travaillé tout autant, nous nous entraînons tout aussi dur. Nous sommes en compétition pour ramener des trophées aux États-Unis, ramener des médailles d’or aux États-Unis », a-t-elle déclaré.