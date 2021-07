USA Women égalité salariale : les joueurs disent que le juge n’a pas pris en compte leur plus grand succès par rapport aux hommes américains | Actualités footballistiques

Les joueuses de l’équipe américaine de football féminin ont exhorté une cour d’appel fédérale à rétablir leur action en justice pour l’égalité de rémunération, affirmant que leur plus grand succès par rapport à l’équipe masculine américaine n’avait pas été pris en compte par un juge de première instance qui a rejeté leur affaire.

Le groupe dirigé par Alex Morgan a poursuivi la Fédération américaine de football en mars 2019, affirmant qu’ils n’avaient pas été payés équitablement en vertu de leur convention collective qui court jusqu’en décembre 2021, par rapport à ce que l’équipe masculine reçoit en vertu de son accord qui a expiré en décembre 2018.

Les femmes ont demandé plus de 66 millions de dollars de dommages et intérêts en vertu de la loi sur l’égalité des salaires et du titre VII de la loi sur les droits civils de 1964.

Le juge de district américain R. Gary Klausner à Los Angeles a rejeté la demande de salaire en mai 2020, statuant que les femmes rejetaient une structure de rémunération pour jouer similaire à celle de l’accord des hommes et acceptaient des salaires de base et des avantages sociaux plus élevés que les hommes, qui n’a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du monde 2018.

Les femmes ont demandé à la neuvième cour d’appel des États-Unis d’annuler la décision du tribunal de première instance et de remettre leur demande de salaire sur les rails.

« Il a estimé que la compensation pour les femmes et les hommes était égale parce que les équipes ont reçu à peu près le même montant par match », ont déclaré les joueurs dans leur mémoire d’appel déposé vendredi.

« Cette approche représentait une mesure de la rémunération (parties jouées) mais pas l’autre (performance). C’était une erreur importante, car les primes de performance constituent la majeure partie de la rémunération des joueurs et les femmes étaient les meilleures au monde, tandis que les hommes ont eu beaucoup moins de succès.

« En effet, le tribunal a jugé que le salaire est égal si une femme peut obtenir le même montant d’argent qu’un homme en travaillant plus et en obtenant de meilleurs résultats. »

Le mémoire de l’USSF est dû avant le 23 août et le mémoire de réponse facultatif des joueurs est dû 21 jours après la soumission de l’USSF. L’affaire sera probablement confiée à un panel de trois juges pour les plaidoiries.

« US Soccer s’engage à garantir l’égalité des salaires et à faire en sorte que notre équipe nationale féminine reste la meilleure au monde », a déclaré la fédération dans un communiqué.

« En statuant en faveur d’US Soccer sur les plaintes de discrimination salariale des joueurs, le tribunal de district a noté à juste titre que l’équipe nationale féminine avait négocié une structure de rémunération différente de celle de l’équipe nationale masculine, et a correctement estimé que l’équipe nationale féminine était payée plus à la fois cumulativement et en moyenne par match que l’équipe nationale masculine. »

Les parties sont parvenues à un accord le 1er décembre sur les réclamations relatives aux conditions de travail qui appellent à des vols charters, à l’hébergement à l’hôtel, à la sélection des sites et à un soutien du personnel professionnel équitable à celui de l’équipe masculine.

L’USSF dit qu’elle paie également pour les matchs qu’elle contrôle, mais pas pour les tournois organisés par l’instance dirigeante mondiale du football.

La FIFA a attribué 400 millions de dollars de prix aux 32 équipes de la Coupe du monde masculine 2018, dont 38 millions de dollars aux champions de France. Il a attribué 30 millions de dollars aux 24 équipes de la Coupe du monde féminine 2019, dont 4 millions de dollars aux États-Unis après que les Américaines ont remporté leur deuxième titre consécutif.

La FIFA a augmenté le total à 440 millions de dollars pour la Coupe du monde masculine 2022, et son président, Gianni Infantino, a proposé à la FIFA de doubler le prix féminin à 60 millions de dollars pour la Coupe du monde féminine 2023, dans laquelle la FIFA a porté le nombre d’équipes à 32.

Les joueurs ont également critiqué l’USSF pour avoir vendu des accords de marketing qui couvrent à la fois les hommes et les femmes.

La fédération a refusé (et refuse toujours) d’autoriser les entreprises à conclure des accords de parrainage uniquement avec l’USWNT, même si certains sponsors souhaitent le faire car ils considèrent l’USWNT comme l’équipe la plus commercialisable, ont déclaré les femmes dans leur mémoire.