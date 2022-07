USA Women Clinch 4x100m Relay Gold

Les États-Unis ont récupéré leur couronne mondiale de relais 4×100 m féminin à Eugene samedi, en écrasant une formation jamaïcaine parsemée d’étoiles pour remporter l’or en Oregon.

Le quatuor américain composé de Melissa Jefferson, Abby Steiner, Jenna Prandini et Twanisha Terry a chronométré 41,14 secondes pour une victoire écrasante à Eugene’s Hayward Field.

La Jamaïque a remporté l’argent en 41,18 secondes et l’Allemagne le bronze en 42,03.

“C’est la course la plus amusante de ma vie !” dit Steiner. « Vous pouvez entendre ma voix. Je ne crie jamais aussi fort pendant une course.

La jambe d’ancrage Terry a ajouté : « Pouvoir sentir l’énergie de la foule, serrer la main, signer des autographes, c’est juste une sensation incroyable.

« La course était électrisante. Vous avez entendu le stade. Le stade est devenu fou. Nous venons de le ramener à la maison.

Une équipe jamaïcaine chargée s’est vantée d’être nouvellement couronnées championnes du monde individuelles du 100 et 200 m sous la forme de Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson, ainsi que de la quadruple championne olympique de sprint Elaine Thompson-Herah, médaillée de bronze du 100 m à Eugene et Kemba. Nelson.

Mais ils n’ont rien pu faire car l’équipe américaine a réussi trois transferts de relais devant une foule bruyante et partisane à Hayward Field.

« Le but est toujours de gagner pour l’équipe. Je pense que toutes les dames ont bien couru. Je suis reconnaissant de pouvoir encore monter sur ce podium », a déclaré Fraser-Pryce, qui a également décroché l’argent au 200 m derrière Jackson.

« Vous devez donner à tout le monde la chance en ce moment et faire ce que vous avez à faire. Je me sens bien car ce sont mes deuxièmes championnats du monde alors que j’obtiens trois médailles.

“Cela fait vraiment du bien parce que j’ai travaillé très dur cette saison et que j’ai été constant et je suis juste venu là-bas et j’ai couru mon cœur et mon âme pour donner ce temps.”

