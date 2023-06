USA vs The World: USWNT joue dans une nouvelle publicité de FOX

FOX Sports a publié une nouvelle humoristique mettant en vedette l’USWNT, intitulée « USA vs The World ». La vidéo fait la promotion de la prochaine couverture par FOX de la Coupe du monde féminine, qui commence en juillet. Les femmes des États-Unis visent leur troisième titre consécutif alors que le tournoi se dirige vers l’Australie et la Nouvelle-Zélande.

Réglé sur la version de The Donnas de « Dancing With Myself », le spot promotionnel présente les stars Alex Morgan, Megan Rapinoe, Rose Lavelle et Crystal Dunn. Il a même une apparition de l’ancien capitaine de l’équipe américaine et analyste du studio FOX Carli Lloyd.

Tout au long, des personnages représentant l’Angleterre, le Brésil, la France, l’Australie, l’Italie, l’Allemagne, le Japon et d’autres nations proposent diverses façons comiques de déjouer les États-Unis. Les drones espions, les voyages dans le temps et les vols annulés font partie des malheurs qui pourraient arriver à l’USWNT et arrêter un triplé.

FOX USA contre le monde commercial

Bien sûr, rien, pas même la technologie de simulation allemande avancée, ne peut arrêter les États-Unis dominants.

C’est une célébration joviale, bien qu’un peu présomptueuse, de la domination de l’USWNT ces dernières années. Clairement l’attraction vedette du tournoi pour les fans américains et FOX, il n’est pas surprenant qu’ils aient présenté l’équipe à domicile comme un mastodonte imparable. Le niveau général du football féminin n’a cessé de croître dans le monde entier. Cependant, les États-Unis ont remporté relativement facilement les deux dernières Coupes du monde en 2015 et 2019.

L’annonce se termine par la notion que « le monde entier va faire tout ce qu’il faut pour arrêter les États-Unis ». C’est un sentiment auquel Alex Morgan offre la réfutation, « Bonne chance avec ça. »

En effet, alors que la concurrence s’est améliorée, il sera difficile pour quiconque de détrôner les États-Unis. Les schémas de Cockamamie comme indiqué dans l’annonce ne feront certainement pas l’affaire. Il faudra peut-être presque la perfection, et oui, un peu de chance.