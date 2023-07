USA vs Panama Livestream: Comment regarder le football de la CONCACAF Gold Cup 2023 de n’importe où

Voir sur Viaplay Viaplay Regardez le football de la Gold Cup de la CONCACAF au Royaume-Uni à partir de 15 £

Les États-Unis, champions en titre, chercheront à réserver leur place dans ce qui sera leur quatrième finale consécutive de la Gold Cup, alors qu’ils affronteront le Panama lors de ce dernier affrontement mercredi.

L’USMNT de BJ Callaghan a réservé sa place en demi-finale avec une victoire spectaculaire aux tirs au but contre ses rivaux voisins, le Canada, dimanche.

Les hôtes se heurtent désormais au package surprise du tournoi, les Panaméens étant toujours invaincus après leur défaite 4-0 contre le Qatar en quarts de finale.

Le butin des vainqueurs de ce soir est une confrontation finale le 16 juillet au SoFi Stadium contre les vainqueurs du Mexique contre la Jamaïque.

Ci-dessous, nous décrirons le meilleur services de diffusion de télévision en direct à utiliser pour regarder le match en direct où que vous soyez dans le monde.

Matt Turner espère probablement que celui-ci n’ira pas aux tirs au but. Matthew Ashton/AMA/Getty Images

USA vs Panama : Quand et où ?



Les États-Unis affrontent le Panama au Snapdragon Stadium à San Diego le mercredi 12 juillet. Le coup d’envoi est prévu à 19h30 HE, 16h30. PT aux États-Unis et au Canada (12h30 BST au Royaume-Uni et 11h30 AEST le jeudi 13 juillet en Australie).

Comment regarder le match États-Unis contre Panama en ligne de n’importe où à l’aide d’un VPN

Si vous ne parvenez pas à voir le jeu localement, vous aurez peut-être besoin d’une autre façon de regarder – c’est là que l’utilisation d’un VPN peut s’avérer utile. Un VPN est également le meilleur moyen d’empêcher votre FAI de limiter vos vitesses le jour du match en cryptant votre trafic, et c’est également une excellente idée si vous voyagez et que vous vous trouvez connecté à un réseau Wi-Fi, et que vous souhaitez ajouter une couche supplémentaire de confidentialité pour vos appareils et vos connexions.

Avec un VPN, vous pouvez changer virtuellement de position sur votre téléphone, votre tablette ou votre ordinateur portable pour accéder au jeu. La plupart des VPN, comme notre Choix des éditeurs, ExpressVPNrendez-le vraiment facile à faire.

L’utilisation d’un VPN pour regarder ou diffuser des sports est légale dans tous les pays où les VPN sont légaux, y compris les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada, tant que vous avez un abonnement légitime au service que vous diffusez. Vous devez vous assurer que votre VPN est correctement configuré pour éviter les fuites : même lorsque les VPN sont légaux, le service de streaming peut résilier le compte de toute personne qu’il estime contourner les restrictions d’interdiction correctement appliquées.

Sarah Tew / Crumpe

Diffusez en direct le match États-Unis contre Panama aux États-Unis

Le jeu d’aujourd’hui est sur Fox Sports 1 avec une couverture de commentaires en espagnol également disponible via TUDN USA. Si vous n’avez pas Fox Sports 1 dans votre gamme de câbles, il peut être diffusé via Sling TV, ainsi que d’autres services de télévision en streaming plus coûteux.

Le plan bleu de Sling TV comprend Fox et Fox Sports 1, ce qui en fait une excellente option pour ceux qui souhaitent regarder des matchs de football internationaux. C’est 40 $ par mois et comprend plus de 40 chaînes, y compris d’autres chaînes sportives comme ESPN.

Diffusez en direct le match États-Unis contre Panama au Royaume-Uni

Les droits de diffusion au Royaume-Uni pour ce jeu sont avec Viaplay, avec le coup d’envoi prévu pour 12h30 BST aux premières heures du jeudi matin.

Vous devrez être abonné au forfait Total de Viaplay pour regarder sa couverture de la Gold Cup de la CONCACAF, au prix de 15 £ par mois ou 144 £ par an. Viaplay détient actuellement les droits de diffusion au Royaume-Uni du United Rugby Championship, de la Liga de football, ainsi que du Championnat du monde de hockey sur glace de l’IIHF et de la Ligue des champions de hockey.

Diffusez en direct le match États-Unis contre Panama au Canada

Si vous souhaitez diffuser cet affrontement de la Gold Cup en direct au Canada, vous devez vous abonner à FuboTV Canada.

FuboTV coûte 25 $ CA par mois, mais vous pouvez économiser de l’argent en payant trimestriellement ou annuellement.

Puis-je diffuser en direct le match États-Unis contre Panama en Australie ?

Il n’y a actuellement aucun diffuseur confirmé pour ce match clé de la Gold Cup Down Under.

La seule alternative est d’utiliser l’un de nos meilleurs services VPN comme décrit ci-dessus, de définir votre emplacement sur un pays sur cette page qui diffuse et de partir de là. Sachez simplement que la plupart des services de streaming payants nécessiteront une carte de crédit basée dans le pays d’origine du service.

Conseils rapides pour diffuser la CONCACAF Gold Cup 2023 en utilisant un VPN