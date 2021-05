USA Today supprime le mot «homme» de l’éditorial sur les athlètes trans… et s’excuse d’avoir utilisé un «langage blessant» – RT USA News

USA Today a été accusé d’avoir capitulé devant la foule réveillée après avoir supprimé le mot « homme » dans un éditorial argumentant contre le fait d’autoriser les personnes transgenres à participer aux sports féminins, apparemment sans le consentement de l’auteur.

Le point de vente a publié un article la semaine dernière écrit par Chelsea Mitchell, l’une des quatre athlètes féminines du secondaire qui ont déposé une plainte infructueuse l’année dernière pour contester la décision du Connecticut d’autoriser les hommes biologiques à concourir dans l’athlétisme féminin.

La coureuse championne a écrit qu’elle avait été privée de plusieurs titres et récompenses parce qu’elle avait été forcée de rivaliser avec des athlètes avec «Un énorme avantage physique: un corps masculin.»

Dans son éditorial, elle a raconté le « dévastateur » sentiment de perdre contre «Coureurs masculins», en disant que de telles expériences lui faisaient sentir comme si son corps « N’était pas assez bien » pour surmonter les avantages physiologiques dont bénéficient ses concurrents transgenres.

Elle a noté qu’au Connecticut, deux athlètes transgenres qui ont commencé à courir sur piste pour filles en 2017 ont pu remporter 15 titres de champion d’État féminin sur une période de trois ans. Ces mêmes titres étaient détenus par neuf filles différentes en 2016.

Mais les responsables du Connecticut sont « Déterminé à ignorer » pourquoi les deux coureurs ont connu un tel succès, a fait valoir Mitchell.

« [M]les ales ont d’énormes avantages physiques. Leurs corps sont simplement plus gros et plus forts en moyenne que les corps féminins. C’est évident pour toutes les filles sur la piste, » elle a écrit.

Mitchell a fermé l’éditorial en jurant de continuer à se battre pour «Toutes les athlètes féminines», déclarant qu’elle et ses codemandeurs font appel de la décision du tribunal qui a annulé leur plainte.





L’article semble avoir causé une grave offense à ceux qui ont contesté l’utilisation par Mitchell du mot « homme » pour décrire ses compétitions – à tel point que plusieurs jours après sa publication, USA Today a remplacé « coureur masculin » par « coureur transgenre » tout au long du éditorial. En fait, la colonne a été dépouillée de toutes les mentions du mot «homme».

Dans une note de l’éditeur, le point de vente a expliqué que l’éditorial avait été mis à jour pour «Reflètent les normes et les directives de style de USA Today. Nous regrettons que des propos blessants aient été utilisés. »

Dans une série de tweets, l’avocate de Mitchell, Christiana Holcomb, a accusé l’organisation médiatique de « unilatéralement » changer les mots de Mitchell après avoir accepté « Réaction de la foule réveillée. »

«USA Today a violé ses principes pour apaiser la foule. Cette censure flagrante viole la confiance que nous accordons aux médias pour être des intermédiaires honnêtes du débat public ». Holcomb a écrit. L’éditorial original a été publié dans son intégralité par l’Alliance Defending Freedom, le groupe juridique conservateur à but non lucratif qui représente Mitchell.

Quel était le «langage blessant» que les éditeurs ont supprimé de l’article d’opinion de Chelsea trois jours après sa publication? Le mot «mâle». 2/3 – Christiana Holcomb (@ChristianaADF) 26 mai 2021

De nombreux commentaires sur les réseaux sociaux exprimé dégoût du «Orwellien» modifications. Un observateur plaisantait que USA Today aurait dû remplacer « Masculin » avec un terme plus inclusif comme «Personne non-accoucheuse».

Le débat sur les athlètes transgenres participant à des sports féminins a conduit à de nombreuses batailles judiciaires et législatives. Le mois dernier, l’Alabama a adopté une nouvelle loi interdisant aux écoles publiques d’autoriser les filles transgenres à participer à des sports féminins. Des projets de loi similaires ont été proposés mais finalement abattus dans le Dakota du Nord et du Sud.

