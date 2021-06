USA Today se bat pour annuler l’assignation à comparaître du FBI exigeant les données des lecteurs au milieu d’une enquête sur la fusillade qui a tué 2 agents – RT USA News

L’éditeur de USA Today a contesté une citation à comparaître du FBI lui ordonnant de remettre des données sur toute personne ayant lu une histoire spécifique sur la fusillade mortelle de deux agents en février, insistant sur le fait que la demande viole le premier amendement.

Gannett, qui possède USA Today et un certain nombre de journaux locaux aux États-Unis, a demandé à un tribunal de district de Washington, DC de rejeter l’ordonnance du FBI dans un dossier judiciaire du 28 mai, rapporté pour la première fois par Politico jeudi.

« L’assignation viole le premier amendement de la Constitution américaine en exigeant des enregistrements qui identifieraient des personnes particulières qui ont lu un reportage particulier de USA Today », a déclaré l’éditeur, ajoutant que la demande allait à l’encontre d’autres protections légales pour les médias.

De plus, en faisant cette demande inconstitutionnelle, le FBI n’a pas démontré qu’il se conformait aux règlements du procureur général des États-Unis concernant les citations à comparaître à la presse – des règlements que le président Biden lui-même a récemment promis que l’administration suivrait.

Le tribunal de district de DC a rendu publique la requête de Gannett jeudi, après que l’affaire a été attribuée au juge James Boasberg.

Le bureau a déposé la citation à comparaître en avril dans le cadre d’une enquête sur une fusillade en février qui a fait deux morts et trois autres blessés parmi les agents du FBI en Floride. La commande exige des données sur n’importe quel « ordinateurs ou autres appareils électroniques » qui a accédé à un rapport USA Today particulier sur l’incident pendant une période de temps spécifique, y compris les numéros de téléphone, les adresses IP et les dates, heures et fuseaux horaires associés, entre autres enregistrements.

« Votre entreprise est tenue de fournir ces informations. Il vous est demandé de ne pas divulguer l’existence de cette assignation indéfiniment, car une telle divulgation pourrait interférer avec une enquête en cours et l’application de la loi », l’ordre se lit, ajoutant que le non-respect peut être » puni comme outrage « .

Bien que l’assignation semble s’arrêter avant d’exiger des noms, les enregistrements pourraient néanmoins être utilisés pour identifier les lecteurs. La demande est toutefois limitée à une fenêtre de 35 minutes le soir du tournage commençant juste après 20h.





Selon le dossier judiciaire de Gannett, la société a répondu à l’assignation par une lettre fin mai, affirmant que le FBI ne s’était pas conformé aux réglementations du ministère de la Justice concernant les ordres du gouvernement à la presse, qui nécessitent une communication préalable avant l’envoi d’une assignation. Il a également soutenu que l’ordonnance elle-même est inconstitutionnelle et viole les protections du premier amendement.

Le bureau a confirmé avoir reçu la lettre et l’avoir transmise au DOJ, mais n’a pas communiqué avec Gannett depuis, a indiqué l’éditeur.

La fusillade qui a finalement déclenché l’assignation à comparaître est survenue au milieu d’une enquête fédérale sur l’exploitation des enfants, qui a vu le suspect David Huber engager une fusillade avec des agents alors qu’ils tentaient de purger un mandat dans un complexe d’appartements à Sunrise, en Floride. Huber a tué les agents Daniel Alfin et Laura Schwartzenberger et en a blessé trois autres avant de se suicider. Il n’est pas clair si le FBI pense qu’une autre personne a été impliquée dans les abus sexuels présumés d’Huber sur des enfants, la fusillade ou un autre crime.

On ignore également pourquoi USA Today a été choisi pour l’assignation, étant donné que de nombreux autres médias ont rapporté la fusillade de février. Un certain nombre de journalistes ont pesé sur le mouvement, certains disant qu’ils n’avaient jamais vu une telle demande du gouvernement à un média.

« D’accord, c’est une demande étrange et effrayante du FBI » mentionné Le rédacteur en chef de Daily Caller, Geoffrey Ingersoll. « Ils veulent les adresses IP des lecteurs qui ont accédé à un article spécifique de USA Today à une heure précise de la journée. »

La nouvelle de l’assignation intervient peu de temps après que le New York Times, CNN et le Washington Post ont rapporté que le DOJ de l’ex-président Donald Trump a saisi les enregistrements téléphoniques de plusieurs de leurs journalistes en 2017. Alors que le président Joe Biden a promis de mettre fin à cette pratique, l’appelant « tout simplement faux » il semble avoir continué sous son administration.

