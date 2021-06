USA TODAY remporte la bataille d’assignation à comparaître du FBI pour la liberté de la presse

L’année dernière a marqué des reportages américains exceptionnels – des récits fascinants de décès et de décès dans les services hospitaliers COVID-19 pendant les heures les plus sombres de la pandémie, et un journalisme éclairant sur le fonctionnement interne d’une peste.

Ailleurs, des enquêtes acharnées ont été menées sur des dizaines de sites de fausses informations (hors de Macédoine, de tous les endroits) utilisés pour fausser les perceptions des électeurs lors des élections de 2016. D’autres journalistes ont découvert un son déchirant d’enfants immigrants pleurant alors qu’ils étaient retirés de leurs parents à la frontière, ou ont fouillé dans des documents financiers obtenus à la source pour Donald Trump qui montraient qu’il n’avait payé que 750 $ d’impôts fédéraux en 2016 et 2017.

Les journalistes dans une société libre n’ont pas le pouvoir d’une assignation à comparaître pour obtenir ce genre de matériel sensible. Ils ne peuvent pas non plus se frayer un chemin dans les services hospitaliers pour observer les moments les plus intimes de la lutte humaine. Leur succès repose sur une interaction délicate de confiance et d’intégrité professionnelle aux deux extrémités du processus d’information : de la collecte d’informations à partir de sources hésitantes, à leur reportage à un public parfois sceptique.

C’est un processus fragile qui peut être facilement endommagé ou perturbé par des représentants du gouvernement qui s’en moquent ou ne pensent pas aux conséquences de leurs actions. Et c’est pourquoi les Pères fondateurs, dans leur infinie sagesse, ont rédigé un premier amendement interdisant toute loi restreignant la liberté de la presse.

Tragiquement, c’est une liberté trop souvent mise de côté par les présidents.

C’est pourquoi les récentes révélations sur les efforts des administrations Trump et Biden pour saisir les archives des journaux sont si profondément troublantes. (Des tactiques tout aussi agressives ont été utilisées par l’administration Obama pour colmater les fuites.)

Peu de temps avant la fin de son mandat, l’administration Trump a secrètement obtenu des enregistrements téléphoniques de journalistes de CNN, du New York Times et du Washington Post. Le New York Times a rapporté que l’administration Biden continuait de demander des journaux de courrier électronique pour quatre de ses journalistes.

Et enfin, il y a eu des nouvelles vendredi que le FBI a commencé en avril le processus d’obtention d’une citation à comparaître pour suivre les informations sur les lecteurs de USA TODAY qui ont consulté un article en ligne publié en février. Le reportage concernait un suspect dans une affaire de pédopornographie qui a tué deux agents du FBI qui purgeaient un mandat de perquisition avant de se suicider. Les agents ont déclaré que les informations du lecteur étaient nécessaires pour une enquête criminelle.

La bonne nouvelle est qu’après l’éclatement de la publicité entourant l’assignation vendredi, le ministère de la Justice a annoncé samedi qu’il abandonnait l’affaire.

Tout cela s’est déroulé malgré l’engagement du président Joe Biden le mois dernier qu’une intrusion dans la liberté de la presse telle que la saisie des relevés téléphoniques d’un journaliste est « faux, c’est simplement, tout simplement faux. Et je ne laisserai pas cela arriver. »

Cette remarque de mai s’est finalement traduite en politique samedi lorsque l’attachée de presse de Biden, Jen Psaki, a publié une déclaration selon laquelle le ministère de la Justice n’émettrait plus d’assignations à comparaître pour les dossiers des journalistes dans les enquêtes sur les fuites.

Si USA TODAY a obtenu un sursis sur la question, il est inquiétant que le FBI ait été si prompt à demander une assignation à comparaître en premier lieu.

La transmission au gouvernement d’informations personnelles sur les lecteurs – bien qu’il s’agisse d’une circonstance différente de la révélation de sources de journalistes – peut certainement violer la confiance que les lecteurs ont dans cette publication et sa couverture médiatique.

C’est pourquoi l’éditeur de USA TODAY, Maribel Perez Wadsworth, a qualifié la décision du FBI de « violation flagrante du premier amendement ».

Et en s’opposant à l’assignation, les avocats de Gannett, propriétaire d’USA TODAY, ont cité le juge de la Cour suprême William O. Douglas, qui a écrit il y a un demi-siècle : « Une exigence qu’un éditeur divulgue l’identité de ceux qui achètent ses livres, brochures ou c’est bien le début de la surveillance de la presse. »

La réalité est qu’il existe une tension constante entre le devoir d’un gouvernement d’enquêter sur les crimes ou de protéger les informations sensibles de sécurité nationale et le droit garanti par la Constitution à une presse sans entraves. Mais il peut y avoir des voies occasionnelles pour combler le fossé par la négociation. Il y a eu de nombreux cas où des agences de presse ont refusé de publier certains secrets de sécurité nationale après avoir parlé avec des responsables fédéraux.

En fait, en reconnaissance de cette alternative, les politiques du ministère de la Justice demandent aux enquêteurs d’envisager d’abord de contacter les médias pour résoudre les demandes. Mais le FBI n’a pas suivi cette politique dans l’affaire USA TODAY.

Après quatre ans de Trump et ses attaques incessantes contre les agences de presse en tant que « fausses nouvelles », un mantra qui a été adopté par les autocrates du monde entier comme moyen d’étouffer la dissidence, la confiance dans les médias traditionnels est au plus bas.

Pourtant, la santé d’une démocratie repose sur des informations exactes – en les obtenant et en les diffusant équitablement.

Lorsqu’une administration, maintenant ou à l’avenir, se demande si elle doit rechercher, de manière ponctuelle, la source d’un journaliste ou les informations d’identification d’un lecteur, elle devrait se tromper en faveur du respect du premier amendement. Sinon, il risque de démonter brique par brique une presse libre qui est une institution américaine vitale.